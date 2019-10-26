Она переписывает историю гимнастики: Оксана Чусовитина соревнуется с теми, кто годится ей в дочери

Прямо сейчас 44-летняя Оксана Чусовитина переписывает историю гимнастики - впервые на Олимпиаде она была в 1992 году. Выступая за сборную стран бывшего СССР, она завоевала золотую медаль. Волею судеб серебряную медаль спортсменка выиграла в составе немецкой сборной. Это было в 2008 году. Теперь её цель - принести олимпийскую медаль своей родине - Узбекистану. В 2020 году в Токио.

Чусовитина - единственная гимнастка в мире, которая семь раз участвовала в Олимпийских играх. И впереди - восьмая.

В начале октября 44-летняя "бабушка спортивной гимнастики" приехала на чемпионат мира в Штутгарт, чтобы отобраться на восьмую Олимпиаду. И отобралась!

Когда Оксана Чусовитина принесла золотую медаль сборной распавшегося СССР в 1992-м, ей было всего 17 лет. Она признаётся, что советская школа закалила её на всю жизнь:

"Та школа, которую я прошла [в СССР] в течение семи-восьми лет, помогает мне по сегодняшний день. Я многому научилась, мне дали отличную базу. Будучи тренером сборной [Узбекистана], я основывалась на советской методике", - рассказала спортсменка в интервью "Медузе".

В 2002 году в семье спортсменки случилась беда - у трёхлетнего сына Алишера обнаружили лейкемию. К тому времени Чусовитина выступала за клуб в Кёльне. Это оказалось важным моментом в успехе лечения малыша.

Именно немецкий клуб помог найти место для сына спортсменки в больнице в Германии, а спонсор клуба поручился за необходимое финансирование для лечения, которое составило космическую сумму для семьи в 120 тысяч евро.

"Я тогда поняла, что в мире больше добрых людей, чем злых. Многие помогали. Один близкий друг мужа, бизнесмен, только что собрал урожай – денег еще не выручил, но отдал нам вагон зерна", – приводит слова Чусовитиной о самом тяжелом моменте в её жизни Eurosport.

"Многие пишут, что я продолжала тренироваться только, чтобы зарабатывать на лечение Алишера.

Но тогда главная причина была другая - я чувствовала, что если бы целыми днями сидела в больнице, я бы сошла с ума. Было морально тяжело проходить через это, видеть болеющих детей. Дети умирают от болезней и в Германии, к сожалению, тоже.

В зале я хотя бы немного отвлекалась, спасалась спортом", - рассказала Оксана в недавнем интервью.

Тогда основную часть средств на лечение выделил клуб в Кёльне. Спортсменка хотела что-то сделать для спасшей её ребёнка страны. Она приняла гражданство Германии и выступила за неё на Олимпиаде-2008 в Пекине.

О том, что её ребёнок здоров, она узнала на следующий день после Олимпиады, на которой завоевала свою (пока последнюю) олимпийскую медаль.

"Я могу сказать, что ни одна олимпийская медаль не стоит столько, сколько здоровье ребёнка. Хоть пять золотых!", - признаётся Оксана.

Сейчас её главная цель - выиграть медаль для Узбекистана.

"Это моя мечта! Единственная заветная мечта, которая у меня осталась. Узбекистан - это моя Родина. Родина многое для меня сделала, у меня здесь всё: я прожила тут жизнь, своё детство, у меня тут муж, друзья, тут родился мой ребенок.

Очень хочется, чтобы это [завоевать олимпийскую медаль] получилось - порадовать народ, который за меня болеет. У меня в Узбекистане так много болельщиков, которые рады моим выступлениям и говорят добрые слова".

Отметим, что эта Олимпиада станет для Чусовитина восьмой, к началу Игр гимнастке исполнится 45 лет. На вопрос, как и когда правильно уходить и как сделать это красиво, она отвечает:

"Красиво - это, конечно же, с медалью. Это спорт и загадывать нельзя, но я буду делать всё, что от меня зависит, чтобы прийти к своей мечте".

Пожелаем спортсменке удачи, и пусть мечты сбываются!