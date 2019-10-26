В парке Победы вандалы оставили на памятнике надпись "оккупанты"

Вандалы, личность которых пока что не установлена, в парке Победы у подножия памятника написали слово "оккупанты" на латышском языке, в субботу, 26 октября, констатировало агентство LETA.
Надпись сделана белым флакончиком - схожим тому, что используются для граффити.
Муниципальная полиция сообщила LETA, что вопросы, связанные с порчей чужого имущества, находятся в введении Госполиции.
Представитель Госполиции Симона Гравите отметила, что пока в их распоряжении нет информации о данном нарушении. Таким образом, пока что неизвестно, кто выступил автором надписи.
Гравите отметила, что информация принята к сведению полиции, выяснение обстоятельств продолжится.
Галерея: Надпись на памятнике в парке Победы