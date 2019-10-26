Сб, 26.10.2019
Мы не победили, пережив ряд болезненных поражений. Столкнулись с трудностями, давлением, беззаконием. Поражение мы испытали по своей вине, а также потому, что противники оказались умнее, злее и подлее. Нил Ушаков, прежний лидер "Согласия" на съезде партии
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В парке Победы вандалы оставили на памятнике надпись "оккупанты"

Надпись на памятнике в парке Победы

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Вандалы, личность которых пока что не установлена, в парке Победы у подножия памятника написали слово "оккупанты" на латышском языке, в субботу, 26 октября, констатировало агентство LETA.

Надпись сделана белым флакончиком - схожим тому, что используются для граффити. 

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Муниципальная полиция сообщила LETA, что вопросы, связанные с порчей чужого имущества, находятся в введении Госполиции.

Представитель Госполиции Симона Гравите отметила, что пока в их распоряжении нет информации о данном нарушении. Таким образом, пока что неизвестно, кто выступил автором надписи.

Гравите отметила, что информация принята к сведению полиции, выяснение обстоятельств продолжится. 

Галерея: Надпись на памятнике в парке Победы 

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