Футбол с Владимиром Ивановым: На торте 34-го тура "Вирслиги" - сразу две вишенки

Итак, первая вишенка на торте, несомненно, воскресная игра на стадионе Олимпийского центра "Видземе", где "Валмиера" будет принимать "Спартак". Дело в том, что обе команды остаются претендентами на четвертое место (у обоих коллективов - по 41 очку после 29 игр). И как раз после победы РФШ в финале Кубка Латвии над "Елгавой" (3:2 в дополнительное время), стало очевидно - обладатель четвертого места также "прорубает окно в Европу" и будет представлять нашу страну в еврокубках-2020. Так что важность этой встречи сложно переоценить.

Футболисты "Валмиеры" ФОТО: https://www.facebook.com/FutbolaVirsliga/

И к черту статистику предыдущих встреч этих команд: "Валмиера" в трех играх забила юрмалчанам только один мяч и потерпела три поражения (0:2, 1:2 и 0:3). На этот раз статистика не будет иметь никакого значения, во всяком случае для самой "Валмиеры" Тамаза Пертии. Она настроена как никогда решительно не только впервые в сезоне огорчить "Спартак", но и впервые в истории латвийского футбола подарить Валмиере путевку в еврокубки. А другой мотивации хозяевам поля и не надо. Именно эта игра и станет определяющей на пути к заветной цели как у одних, так и у других.

Воскресный матч локального значения - это дуэль в Даугавпилсе между местным клубом и "Лиепаей". Тут тоже, кстати, любопытный расклад. В это трудно поверить, но "Даугавпилс", который продолжает вести отчаянную борьбу за то, чтобы не стать последним, а значит и избежать лишней нервотрепки в качестве переигровки со второй командой первой лиги за право сохранить путевку в "Вирслиге" и на следующий год, в нынешнем сезоне во всех трех предыдущих встречах был сильнее курземцев - 3:2, 1:0 и 2:1.

Не исключено, что история может повториться, тем более, что "Даугавпилсу" в нынешней ситуации очки гораздо нужнее, нежели сопернику. Максимум, на что может рассчитывать "Лиепая", так это на шестое место. Это если быть реалистом.

"Даугавпилс" же опережает аутсайдера "Метту" всего на два очка (27 против 25-ти), правда, при этом имея матч в запасе. Команде из Латгале вообще пора уже просыпаться, ведь в последний раз подопечные Виктора Мороза побеждали еще 11 августа, и это было как раз в выездном матче с "Лиепаей".

Футболисты "Даугавпилса" ФОТО: Facebook/BFC Daugavpils

Вторя часть 34-го тура пройдет в среду, и там тоже будет одна битва локального значения, в которой не побеждающая вот уже почти два месяца "Метта" будет принимать на стадионе "Даугава" футболистов "Елгавы".