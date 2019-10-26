Футбол с Владимиром Ивановым: На торте 34-го тура "Вирслиги" - сразу две вишенки

Очередному туру чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги изначально суждено было стать особенным. Всему виной - прямая зависимость от субботнего противостояния в Кубке страны, когда на стадионе Олимпийского центра "Земгале" в борьбе за почетный трофей свои отношения выясняли РФШ и "Елгава". А еще из-за этого финала 34-й тур растянулся на несколько дней - половина пройдет в воскресенье, другая - на следующей неделе в среду. Но, поверьте, там и там будут свои хиты.
Итак, первая вишенка на торте, несомненно, воскресная игра на стадионе Олимпийского центра "Видземе", где "Валмиера" будет принимать "Спартак". Дело в том, что обе команды остаются претендентами на четвертое место (у обоих коллективов - по 41 очку после 29 игр). И как раз после победы РФШ в финале Кубка Латвии над "Елгавой" (3:2 в дополнительное время), стало очевидно - обладатель четвертого места также "прорубает окно в Европу" и будет представлять нашу страну в еврокубках-2020. Так что важность этой встречи сложно переоценить.
И к черту статистику предыдущих встреч этих команд: "Валмиера" в трех играх забила юрмалчанам только один мяч и потерпела три поражения (0:2, 1:2 и 0:3). На этот раз статистика не будет иметь никакого значения, во всяком случае для самой "Валмиеры" Тамаза Пертии. Она настроена как никогда решительно не только впервые в сезоне огорчить "Спартак", но и впервые в истории латвийского футбола подарить Валмиере путевку в еврокубки. А другой мотивации хозяевам поля и не надо. Именно эта игра и станет определяющей на пути к заветной цели как у одних, так и у других.
Воскресный матч локального значения - это дуэль в Даугавпилсе между местным клубом и "Лиепаей". Тут тоже, кстати, любопытный расклад. В это трудно поверить, но "Даугавпилс", который продолжает вести отчаянную борьбу за то, чтобы не стать последним, а значит и избежать лишней нервотрепки в качестве переигровки со второй командой первой лиги за право сохранить путевку в "Вирслиге" и на следующий год, в нынешнем сезоне во всех трех предыдущих встречах был сильнее курземцев - 3:2, 1:0 и 2:1.
Не исключено, что история может повториться, тем более, что "Даугавпилсу" в нынешней ситуации очки гораздо нужнее, нежели сопернику. Максимум, на что может рассчитывать "Лиепая", так это на шестое место. Это если быть реалистом.
"Даугавпилс" же опережает аутсайдера "Метту" всего на два очка (27 против 25-ти), правда, при этом имея матч в запасе. Команде из Латгале вообще пора уже просыпаться, ведь в последний раз подопечные Виктора Мороза побеждали еще 11 августа, и это было как раз в выездном матче с "Лиепаей".
Вторя часть 34-го тура пройдет в среду, и там тоже будет одна битва локального значения, в которой не побеждающая вот уже почти два месяца "Метта" будет принимать на стадионе "Даугава" футболистов "Елгавы".
Задача рижан - уйти с последнего места, гостей - догнать идущую впереди "Лиепаю", ну и, попутно, поднять себе настроение после осечки в финале Кубка Латвии. В нынешнем сезоне эти соперники играли между собой трижды, и если поначалу инициатива принадлежала "студентам" - два раза по 2:1, то в третьем круге "Елгава" наконец-то сумела разгадать ребус "Метты", взяв верх со счетом 1:0.
Вторая вишенка на торте этого тура - противостояние на стадионе "Сконто" двух лидеров первенства "Риги" и РФШ. Так вот, в случае даже ничьи, не говоря уже о победе, "Рига" сможет досрочно гарантировать себе второй титул подряд.
Сейчас у "Риги" 61 очко после 29 игр, у продолжающей отчаянную погоню и цепляющейся за малейший шанс РФШ - 55 очков после 30 матчей. Выражаясь теннисным языком, у команды Михаила Конева для того, чтобы стать чемпионом, изначально было в распоряжении пять матч-болов. Два из них - в Вентспилсе и Елгаве, лидер "Вирслиги" разбазарил (поражение от "Вентспилса" - 1:2 и ничья с "Елгавой" - 0:0). Остаются еще три попытки, что тоже немало.
Что будет, если "Рига" проиграет? Если в один мяч, то, кажется, все равно ничего страшного не произойдет, так как при равенстве очков на финише сезона у этих команд будет равное количество очков, но общая разница забитых и пропущенных мячей у РФШ гораздо хуже (перед этим туром у РФШ она - "плюс 22", у "Риги" - "плюс 35"). Что там в очных дуэлях? Победа РФШ со счетом 3:1 и две виктории у "Риги" - 2:0 и 2:1. Так что все эти вышеуказанные предположения и допуски только тогда будут иметь силу и значение, если во всех оставшихся матчах "Рига" уступит, а РФШ возьмет максимум очков.
Значит ли это, что все уже решено и через пару недель у РФШ нет ни единого шанса подняться на первую строчку турнирной таблицы? Отнюдь. Такая вероятность, пусть и мизерная, но остается.
Но не будем забывать - РФШ сейчас на подъеме, в отличие от "Риги", которая в октябре топчется на месте (сюда можно добавить поймавшего кураж сербского нападающего РФШ Дарко Лемаича и недавнюю дуэль этих команд в полуфинале Кубка страны, когда успех тоже был на стороне подопечных Вальдаса Дамбраускаса).
Интрига может возродиться в том случае, если в среду, 30 октября, РФШ на чужой территории победит "Ригу" как минимум с разницей в два мяча. Вот тогда начнется самое интересное...
Впрочем, загадывать тут все равно рановато, но одно можно сказать наверняка - хозяева поля сделают все возможное и невозможное, чтобы торжественная церемония награждения чемпионов-2019 прошла как раз на сконтовском стадионе.