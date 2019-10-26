РФШ стал обладателем Кубка Латвии. Это первый трофей в истории рижского клуба

Для обеих команд результат этого матча многое значил. "Елгава" в случае победы обеспечила бы себе путёвку в еврокубки 2020 года, а для РФШ это была борьба за первый титул в истории клуба.

РФШ открыл счёт в матче уже на 6-й минуте - после подачи углового мяч от Александра Соловьёва угодил в игрока "Елгавы" Иво Минкевича и залетел в ворота. В оставшееся время первого тайма рижане не сбавляли ход и в компенсированное время Дарко Лемаич удвоил преимущество РФШ.

На 52-й минуте один гол елгавчанам удалось отыграть благодаря Даниилу Хвойницкому. На этом проблемы рижан не закончились и всего минуту спустя "Елгава" получила право на штрафной удар - несколько рикошетов и мяч оказался у Минкевича, который не расстерялся - 2:2.

До конца основного времени победитель так и не был определён, поэтому судьба матча решилась в дополнительное время, а именно на 102-й минуте, когда Томаш Шимкович остался в штрафной без присмотра и нанёс сильный и точный удар - 3:2 победа РФШ.