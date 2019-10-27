Это любовь: Анна Седокова поделилась нежным фото с Янисом Тиммой

Личная жизнь Анны Седоковой всегда была на виду - она не скрывала от поклонников свои многочисленные романы, стараясь быть откровенной с ними до конца. Сейчас звезда встречается с баскетболистом Янисом Тиммой, отношения с которым завязались еще летом.

Судя по всему, парочка проводит много времени вместе - Анна не только стала болельщицей клуба "Химки", за который играет спортсмен, но и водит любимого на концерты. Так, на днях они посетили шоу молодых рэперов Jony, Elman, Andro, выступавших в Adrenalin Stadium.

Устроившись в вип-ложе, влюбленные подпевали хитам, танцевали и много обнимались друг с другом.

Теперь же Седокова поделилась в Instagram романтичным фото с Янисом, признавшись ему в любви.

"Вы очень красивая пара", "Аня просто светится от радости", "Это точно любовь", - пишут под постами певицы ее поклонники.

Напомним, роман между певицей и баскетболистом начался весной. Летом их заметили вместе на морском курорте, но тогда поклонники не смогли идентифицировать Яниса. Позже стало известно, что ради певицы спортсмен оставил жену и маленького ребенка.

Экс-супруга Тиммы опубликовала гневный пост в Instagram, где нелицеприятно высказалась о Седоковой, заявив, что она увела Яниса из семьи.

"Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице", - поделилась она своими эмоциями.

Седокова заступилась за возлюбленного, назвав его лучшим мужчиной и отцом, который не перестает заботиться о семье и с уважением относится к предыдущим отношениям.