"Никто не должен проходить через это". Друг Конора помог школьнику, который оказался в беде

Спортсмен настолько погрузился в эту историю, что нашёл мальчишку, для того, чтобы тренировать его. Однако это не всё.

"Это видео разрывает мне сердце. Никто не должен проходить через это. Сообщите, если кто-то знает, как с ним связаться. Я хочу немедленно привести его в боевые искусства", – написал Диллон в Twitter, подкрепив запись.

these videos break my heart nobody should have to go though this, if anyone knows how to contact him i wanna get him into martial arts immediately #fuckbullies pic.twitter.com/Mz5vEHj8Qo — Dillon Danis (@dillondanis) 11 октября 2019 г.

Некоторое время спустя Дэнис дал обещание устроить индивидуальные тренировки для ребёнка, к тому же пожизненные. Спортсмен отыскал парня и связался с ним в Instagram. Боец предложил оплатить тренировки в ближайшем зале.

Дэнис сам опубликовал скрины переписки с мальчиков, её перевод приводит sports.ru:

– Это видео разбило мне сердце. Если тебе интересно, то я оплачу членство в зале, который рядом с твоим домом.

– Да, конечно!

– Когда ты хочешь пойти?

– Не имеет значения.

– Сколько тебе лет?

– 15.

– Беру на 5 лет.

I am so proud of this young man for taking me up on my offer and getting into the dojo. Showing up is half the battle and that applies to everything in this life. We’re all in this together, let’s go champ! pic.twitter.com/mRTpMFlW1n — Dillon Danis (@dillondanis) 16 октября 2019 г.

Стоит отметить, что Дэнис продолжает всячески поддерживать парня.

"Так горжусь этим мальчиком, что он принял мое предложение и попал в зал. Появиться там – это уже залог успеха. Мы все в одной лодке, вперед, чемпион", – написал боец.