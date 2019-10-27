Вс, 27.10.2019
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"Никто не должен проходить через это". Друг Конора помог школьнику, который оказался в беде

ФОТО: https://www.instagram.com/p/Bn3vsBsFzw3/

В сентябре этого года Twitter буквально взорвал видеоролик, в котором школьники избивают чернокожего мальчика. В числе первых, кто отреагировал на инцидент, был тренер по бразильскому джиу-джитсу – Ренер Грейси. Он пригласил пострадавшего мальчика в Калифорнию. Вторым же своё возмущение выразил друг Конора Макгрегора, боец Bellator Диллон Дэнис. Об этом пишет sports.ru. 

Спортсмен настолько погрузился в эту историю, что нашёл мальчишку, для того, чтобы тренировать его. Однако это не всё. 

"Это видео разрывает мне сердце. Никто не должен проходить через это. Сообщите, если кто-то знает, как с ним связаться. Я хочу немедленно привести его в боевые искусства", – написал Диллон в Twitter, подкрепив запись. 

Некоторое время спустя Дэнис дал обещание устроить индивидуальные тренировки для ребёнка, к тому же пожизненные. Спортсмен отыскал парня и связался с ним в Instagram. Боец предложил оплатить тренировки в ближайшем зале. 

Дэнис сам опубликовал скрины переписки с мальчиков, её перевод приводит sports.ru:

– Это видео разбило мне сердце. Если тебе интересно, то я оплачу членство в зале, который рядом с твоим домом. 

– Да, конечно!

– Когда ты хочешь пойти?

– Не имеет значения.

– Сколько тебе лет?

– 15.

– Беру на 5 лет. 

Стоит отметить, что Дэнис продолжает всячески поддерживать парня.

"Так горжусь этим мальчиком, что он принял мое предложение и попал в зал. Появиться там – это уже залог успеха. Мы все в одной лодке, вперед, чемпион", – написал боец.

В настоящее время боец Bellator изъявил желание создать некоммерческую организацию для школьников, которые терпят издевательства. Спортсмен отметил, что там дети смогут бесплатно пройти обучение боевым искусствам на выбор.

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