Передача: новость о росте налогов на машины преувеличена

Ассоциация сообщала, что более 60% всех пользованных транспортных средств, которые ввезены в Латвию, старше десяти лет. Средний возраст авто в Латвии составляет 15 лет и показатели выхлопов газа таких машин значительно отстают от современных европейских стандартов.

Ассоциация сделала вывод, что в 2030 году в стране будет на два млн CO2 больше, чем дозволено, и с 2021 года придётся платить штрафы.

На вопрос, откуда такие данные были взяты, представитель Ассоциации ответил, что это предусматривает Парижское соглашение, однако более подробно прокомментировать могут в Министерстве охраны среды и регионального развития (VARAM). Там, в свою очередь, высказывания представителя Ассоциации называют поспешными, пока точных расчётов сделать нельзя.

Годовые цели по сокращению выбросов для Латвии на период 2021-2030 годах будут установлены только в 2020-2021 годах, с использованием последних доступных проверенных данных инвентаризации, отмечают в программе.

Чтобы больше побудить жителей ещё отказаться от использования старых, дымящих авто в повседневной жизни, государство обещает развить доступ к общественному транспорту, построить велодорожки и побудить приобрести электромобиль.

Представитель Ассоциации хоть и называет эти планы красивыми, но оценивает их критически.