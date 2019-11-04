Когда денег больше, чем здравого смысла. Самые абсурдные покупки спортсменов
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Профессиональный спорт всегда был очень прибыльным. Лучшие спортсмены и спортивные организации зарабатывают действительно впечатляющие суммы. И обычно атлеты предпочитают распоряжаться своими деньгами по-разному. Часть спортсменов инвестируют свои богатства, в то время как другие находят более необычные способы к их применению.
Многие профессиональные спортсмены вкладывают заработанные деньги в экстравагантные и, зачастую, даже глупые вещи. Например, один из богатейших спортсменов на сегодняшний день, Флойд Мейвезер, однажды приобрёл себе часы за 18 миллионов долларов США (16,1 миллион евро) с гравировкой "миллиардер".
Тигры, личный банкомат и другие секундные прихоти. Предлагаем ознакомиться с самыми необычными покупками звёзд спорта.