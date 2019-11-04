Когда денег больше, чем здравого смысла. Самые абсурдные покупки спортсменов

Профессиональный спорт всегда был очень прибыльным. Лучшие спортсмены и спортивные организации зарабатывают действительно впечатляющие суммы. И обычно атлеты предпочитают распоряжаться своими деньгами по-разному. Часть спортсменов инвестируют свои богатства, в то время как другие находят более необычные способы к их применению.