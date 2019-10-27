Вс, 27.10.2019
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СМИ: лидер террористической группировки ИГ убит

Абу-Бакр аль-Багдади

ФОТО: Reuters/ScanPix

Военные США провели спецоперацию. Её цель — ликвидация лидера террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве США. 

Как сообщается, возможно, в скором времени американский лидер Дональд Трамп выступит с "важным заявлением".

Сам же президент США сделал в Twitter сообщение: 

"Только что произошло нечто важное".

Однако он не стал раскрывать подробности. 

Источники в иранском правительстве, передают, что со стороны Сирии сообщили о смерти аль-Багдади.

Согласно информации CNN, официальное заявление о смерти аль-Багдади будет сделано после того, как к американским ученым попадут результаты биометрических и ДНК-тестов.

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