СМИ: лидер террористической группировки ИГ убит

Как сообщается, возможно, в скором времени американский лидер Дональд Трамп выступит с "важным заявлением".

Сам же президент США сделал в Twitter сообщение:

"Только что произошло нечто важное".

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.

Однако он не стал раскрывать подробности.

Источники в иранском правительстве, передают, что со стороны Сирии сообщили о смерти аль-Багдади.