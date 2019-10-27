СМИ: лидер террористической группировки ИГ убит

Военные США провели спецоперацию. Её цель — ликвидация лидера террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве США.
Как сообщается, возможно, в скором времени американский лидер Дональд Трамп выступит с "важным заявлением".
Сам же президент США сделал в Twitter сообщение:
"Только что произошло нечто важное".
Something very big has just happened!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.
Однако он не стал раскрывать подробности.
Источники в иранском правительстве, передают, что со стороны Сирии сообщили о смерти аль-Багдади.
Согласно информации CNN, официальное заявление о смерти аль-Багдади будет сделано после того, как к американским ученым попадут результаты биометрических и ДНК-тестов.