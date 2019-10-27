"Динамо" на выезде минимально уступило "Спартаку" Олега Знарка

Уже на 3-й минуте Александр Хохлачёв распечатал ворота Андрея Макарова и вывел "Спартак" вперёд. На 9-й минуте Мартиньш Карсум впечатал в борт Брэндона Макмиллана, за что получил удаление (5+20) и досрочно покинул лёд.

5-минутное численное большинство "динамовцы" не смогли реализовать, а за 4 минуты до конца первого периода Илья Зубов удвоил преимущество хозяев.

Третья шайба в воротах рижан побывала в начале второго периода - Ансель Галимов завершил контратаку "спартаковцев". После пропущенного гола в ворота "Динамо" встал Максим Третьяк.

За 8 минут до конца основного времени Виталий Павлов сумел отыграть один гол, а всего 39 секунд спустя Роберт Липсберг сократил отставание в счёте до минимума - 2:3. В оставшееся время рижане продолжали активно атаковать, но сравнять счёт так и не удалось.