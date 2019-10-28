Путешествие в Испанию: "Мальчик, ты не понял… Мы домой летим!". Итоги

Настало время выезжать в аэропорт и лететь в Литву. Это были замечательные три дня в теплой и гостеприимной стране.

Оказалось, что спонтанно купить билет и отправиться в неизвестный ранее город – не так страшно.

Испания. Аликанте ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

Мы вышли из гостиницы и отправились, как все туристы, купить подарков домой. Для поездки в аэропорт мы выбрали все тот же сервис Cabify. На автобусе надо было ехать 47 минут, на машине дорога составила 18 минут.

Этот сервис очень удобный – опрятные водители и машины класса "люкс". Кстати, все автомобили, на которых мы ездили были электрокары.

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

Аэропорт в Аликанте очень простой и понятный. В нем легко ориентироваться, даже не зная испанского языка. Посадка в самолет проходила дольше, чем надо. Причиной стало большое количество людей с ручной кладью. У многих обнаруживался перевес. Самолет оказался перегружен. Вылет задержали на полчаса. Но летели мы спокойно – небо было чистое. Приближаясь к Каунасу стало понятно, что над городом густые облака и туман.

Вообще на рейсе из Аликанте было очень много семей с детьми. Одна семья с нами познакомилась, после того, как я помогла им с переводом с английского языка обращение работницы авиокомпании. Наталья приехала в Испанию с мужем и детьми из Таллинна. Женщина оставила нам свои координаты и попросила обязательно позвонить, когда мы будем гостить в столице Эстонии.

До отеля в Каунасе мы добирались все на том же автобусе номер 29. Мы сняли номер в Ibis Hotel недалеко от автовокзала, чтобы нам было меньше ходить. Утром посетив завтрак, мы были невероятно обрадованы предложенными блюдами. На столе наконец-то были свежие овощи. За эти дни в Испании мы очень скучали по свежим овощам.

Еще нам не хватало хорошего интернета. Когда сигнал пропадал внезапно, мы использовали мобильный интернет. В те моменты, когда нет Wi-Fi – это дает возможность использовать Google Maps.

Используя это приложение, мы вспоминали фразу из детского мультфильма "Даша-путешественница": "Я - карта, я – карта!".

Оно не только позволяет удобно проложить маршрут, но и узнать какие достопримечательности и кафе есть рядом.

Отправляясь в другую страну смело можете использовать сервис Booking.com. Нас он спас тогда, когда выяснилось, что я перепутала даты прилета.

ФОТО: Раиса Смирнова/Русский TVNET

Очень важно посмотреть, как в этой стране с общественным транспортом. Будет ли ходить автобус на момент вашего прилета. Если вы желаете использовать такси, то стоит посмотреть, какие приложения используются в этой стране и сколько будет стоит вызвать такси до вашей гостиницы.

Мы практически не использовали наличные деньги. И в 95 процентах случаев мы платили только картой.

Но в целом, я могу сделать вывод, что спонтанно путешествовать стоит.

Стоит иногда делать то, что раньше никогда не делал. Совершенно не имеет значения куда вы отправитесь, но делайте это! Путешествия – это прекрасная возможность получить новые эмоции, впечатления и знакомства.