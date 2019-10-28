Мужчина на похоронах женился на мертвой возлюбленной, чтобы исполнить ее мечту

Скорбящий жених - 35-летний Сюй Шинань, надеялся, что с помощью свадебной церемонии исполнит мечту своей умершей любимой - стать его женой.

Когда Сюй прочитал клятву своей скончавшейся любимой Ян Лю, женщина была одета в белое свадебное платье и окружена 169 букетами роз. Церемония состоялась утром в субботу в похоронном салоне на востоке Китая.

В церемонии приняли участи семьи и друзья пары. Сюй и Ян были вместе 12 лет.

"Жена, пожалуйста, не тревожься! Вся моя оставшаяся жизнь превратится в боль, но я не сдамся", - сказал в свое речи Сюй.

Ян умерла 14 октября в возрасте 34 лет после пяти с половиной лет борьбы с раком груди. Как сообщают китайские СМИ, Сюй и Ян были однокурсниками в университете.

После смерти любимой мужчина в интернет-каталоге заметил, что она перед поездкой в больницу выбрала свадебное платья.

"Я обещал купить ей самое красивое свадебное платье", - рассказал журналистам Сюй, который на следующий день после смерти отправился в агентство по организации свадеб.

"Несмотря на то, что свадьба запоздала, это исполнение мечты Ян. Все, что я могу сделать, это исполнить ее мечту надеть свадебное платье, так как это и исполнение моей мечты", - в заключение речи сказал мужчина, который не смог сдержать слез.

История пары растрогала миллионы людей по всему миру.