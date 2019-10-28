Без электричества до сих пор остаются тысячи человек

Оператор электрораспределительной системы Sadales tikls устранил большую часть повреждений электросетей, возникших из-за сильного ветра в воскресенье, однако около 6.30 электричества не было еще примерно у 3000 клиентов по всей Латвии, сообщили агентству LETA на предприятии.
Наибольшие повреждения электросетей констатированы в Видземе. В основном они были локальными - на электролинии падали деревья, ветер обрывал провода и обрушивал опоры. Электричества не было у нескольких тысяч клиентов в разных краях Видземе.
В устранении повреждений участвовали 130 бригад электромонтеров. Работа продолжается и в понедельник.
По предварительным данным, воскресная буря вызвала наибольшие повреждения после 12 августа 2017 года, когда в Латвии бушевала сильная гроза. Скорость ветра в Видземе превышала 25 м/с.