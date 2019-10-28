Пургайле: скоро на отмывании денег в Латвии будет поставлена точка

По ее словам, сейчас ситуация в банковском секторе Латвии совсем иная, чем год или полтора назад, потому что в банках значительно уменьшилось количество рискованных клиентов. "Мы на пути к тому, что в Латвии - я верю - в ближайшее время практически будут больше невозможны действия, связанные с отмыванием денег", - сказала Пургайле.