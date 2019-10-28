Пн, 28.10.2019
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Пургайле: скоро на отмывании денег в Латвии будет поставлена точка

Санта Пургайле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Латвии скоро будут невозможны действия, связанные с отмыванием денег, заявила в передаче LNT "900 секунд" руководитель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле 

По ее словам, сейчас ситуация в банковском секторе Латвии совсем иная, чем год или полтора назад, потому что в банках значительно уменьшилось количество рискованных клиентов. "Мы на пути к тому, что в Латвии - я верю - в ближайшее время практически будут больше невозможны действия, связанные с отмыванием денег", - сказала Пургайле. 

Она добавила, что работники FKTK проводят повторные проверки в банках высокого риска, в которых ранее были выявлены проблемы, чтобы убедиться в том, что эти банки выполняют "домашние задания". 

Пургайле утверждена на должности руководителя FKTK 24 октября. 

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