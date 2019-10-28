Пн, 28.10.2019
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Черное воскресенье: на дорогах Латвии погибли три человека

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 63 ДТП, в авариях погибли три и пострадали еще 14 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.

 Об авариях с погибшими полиция сообщила, что они произошли в Земгале, где погиб пешеход, и в Курземе, где в одной аварии погибли два человека.

За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 11 водителей. Еще трое водителей задержаны за употребление наркотических веществ.

За превышение скорости оформлено 253 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения - 481.  

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