Черное воскресенье: на дорогах Латвии погибли три человека

Вчера в Латвии зарегистрировано 63 ДТП, в авариях погибли три и пострадали еще 14 человек, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Об авариях с погибшими полиция сообщила, что они произошли в Земгале, где погиб пешеход, и в Курземе, где в одной аварии погибли два человека.
За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала 11 водителей. Еще трое водителей задержаны за употребление наркотических веществ.
За превышение скорости оформлено 253 протокола, в целом за нарушения правил дорожного движения - 481.