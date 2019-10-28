Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией

Фотография была опубликована 27 октября вечером. Кадр похож на рекламную съемку. На фото ярко светит солнце, Анна сидит около дома, а рядом стоит сумка.

Девушка закрыла возможность комментировать публикацию.

Напомним, что именно Анна неоднократно высказывалась в адрес СМИ. Она не называла диагноз матери, но подтвердила, что та серьезно больна.

Сейчас известно, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одном из центров Подмосковья. Как отмечаются близкие семьи, родные актрисы отказываются от любой финансовой помощи. Единственное, чего просят близкие - это перестать публиковать непроверенную информацию и спекулировать на новостях о здоровье звезды.