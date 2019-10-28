Анатомия паники: Почему начался ажиотаж вокруг автомобильных налогов?

Панику сеют и торговцы новыми машинами

Вводящую в заблуждение информацию с помощью СМИ и целью улучшения своего бизнеса распространил и противоположный лагерь. В начале прошедшей недели Латвийское радио сообщило, что уже с 2021 года Латвии придется заплатить 48 миллионов евро штрафа за слишком сильное загрязнение воздуха СО2. Единственный источник информации - президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс, который представляет главным образом торговцев новыми машинами и считает, что проблему можно решить, лишь обновив эксплуатируемые в Латвии автомобили.

Спустя несколько дней представитель Министерства защиты окружающей среды и регионального развития в передаче Krustpunktā опроверг сказанное Кулбергском как вводящее в заблуждение, так как еще нет ни идеи, ни решения ни о штрафах, ни о их размерах и сроках. Кулбергс Re:Check пояснил, что это подсчитанный прогноз ассоциации, а не утверждение, и ассоциация только хотела, чтобы не были приняты поспешные решения по увеличению налогов.

Министерство молчит или отрицает

Ответственные министерства очевидно не думали, что непоясненные планы могут вызвать распространение дезинформации и последовавшее после этого возмущение в обществе. Статья NRA была опубликована в четверг с утра, автоторговцев - вечером того же дня, однако Минэкономики выступило с сообщением только во вторую половину дня в пятницу. Кроме того, в заголовке оно не пояснило идею поднять налог, а отрицало ее.

ФОТО: Re:baltica

В свою очередь единственной реакцией Министерства сообщения стал пост министра Талиса Линкайтса в твиттере вечером в четверг, он сообщил, что рассматриваются различные варианты, однако в правительстве еще ничего не решено.

ФОТО: Re:baltica

Еще днем в пятницу коммуникационный отдел Минсообщения не смог сказать Re:Check, является ли распространенный автоторговцами документ, предлагающий новый налог уже с 2021 года, актуальным, где, когда и планируется ли вообще его рассмотреть. Вечером в пятницу специалист по общественным отношениям Минсообщения Ивета Канцена пояснила, что документ был размещен на сайте министерства этим летом для получения предложений. После этого пункты оценки о новом регистрационном налоге и ограничениях на автомобили старше трех лет из него были изъяты. Сказать, были они изъяты летом или же сейчас, Канцена сказать не могла. И ошибку министерства в коммуникации она не признает, указав, что ассоциация распространила информацию о неактуальной норме.

ФОТО: Re:baltica

Однако ситуацию искусно использовали партнеры по коалиции. Уже утром в пятницу "Новое Единство" и его руководитель Арвил Ашераденс опубликовали сообщение, что предложение ввести новые налоги - абсолютно необоснованно и является абсурдом, "принимая во внимание реальность, особенно в регионах Латвии". Министр сообщения Линкайтс отреагировал на это, указав, что Министерство экономики предложило поднять налоги на недружественные окружающей среде топливо и транспорт уже в том время, когда им руководил сам Ашераденс, и в этом Линкайтс прав.