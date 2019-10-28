Анатомия паники: Почему начался ажиотаж вокруг автомобильных налогов?
Создатели политики не посчитали нужным пояснить, торговцы автомобилями преувеличили, а СМИ, не углубляясь, им помогли. Эта цепочка на прошлой неделе подняла волну паники в соцсетях в связи с планом в будущие годы снизить выбросы СО2 автомобилей.
В течение двух дней большая часть латвийских интернет-порталов прогнозировала катастрофическую картину - автомобили смогут себе позволить только богачи, это станет привилегией богатых и непереносимым бременем для остальных. Под статьями накопились сотни комментариев, еще более сильное кипение наблюдалось в соцсетях.
У паники были два источника, которые одни СМИ опубликовали, а другие - так же некритично перепубликовали дальше. Первый - публикация Neatkarīgā Rīta Avīze с заголовком "Для машин планируется парализующий рост налогов". Второй - опубликованное порталом Delfi мнение председателя Латвийской ассоциации торговцев транспортными средствами Алдиса Чимы с прогнозом о двух третях, которые уже через два года не смогут позволить себе частный автомобиль. Каждая статья основана на своем документе. Публикация NRA - на Национальном плане по экономике и климату, разработанным Министерством экономики, в свою очередь статья о торговцах подержанными автомобилями - на подготовленных Министерством сообщения поправках к проекту плана по развитию альтернативного топлива. В отличие от первого, документ Минсообщения публично недоступен, и как позднее Re:Check рассказали в министерстве, он не актуален, в частности, отменен.
Re:Check исследовала оба документа. В первом среди многих и различных инициатив отмечается, что оценена возможность с 2025 года поднять акцизный налог на неэкологичное топливо и налог на эксплуатацию транспорта, работающего на нем, а также ввести налог на первичную регистрацию автомобиля, основываясь на мощности выбросов СО2. В свою очередь налог на дружественные окружающей среде источники энергии планируется снизить. Во втором, документе Минсообщения, сказано, что новый налог должен вступить в силу уже в 2021 году, однако в нем нельзя найти, в какой стадии проект, когда и планируется ли вообще продвижение такой редакции в правительстве. Однако главное - ни в одном, ни во втором даже примерно не обрисованы ставки - ни то, насколько может вырасти акцизный налог, ни то, насколько большой может быть регистрационная плата.
Вы же знаете, как делают заголовки
Так как цифр нет, Re:Check спросила у автора статьи NRA Иманта Виксне, почему используются такие преувеличения как "парализующий налог" и "невыносимое бремя для нуждающихся". "Я старался привлечь к этому внимание, что мне удачно удалось сделать. Вы - журналист, вы же знаете, как делают заголовки! Он отражает суть статьи", - пояснил Виксне, указав, что в статье отмечается, что предложения находятся в стадии разработки и еще оцениваются. Виксне и не скрывает, что поднимает тревогу, так как считает, что вредоносное лоббирование частных интересов, прикрываясь "климатической идеологией", - "ужаснейшее свинство по отношению к латышской нации".
И руководитель ассоциации торговцев подержанными автомобилями Чима не думает, что преувеличивает с негативными прогнозами. В разговоре с Re:Check он рассказал, что предложения, которые могут уничтожить сферу торговли подержанными автомобилями и создадут проблемы для жителей, в министерствах рассматриваются уже давно. "Мысль этого законопроекта - запретить людям ввоз в Латвию автомобилей старше трех лет", - говорит Чима. На самом деле, упомянутый им документ на самом деле не законопроект, а только проект распоряжения правительства о поправках в более обширном плане. О любых налоговых изменениях решения должен принимать Сейм. В нем нет речи и о запрете на ввоз более старых автомобилей. Используется слово "ограничить".
Панику сеют и торговцы новыми машинами
Вводящую в заблуждение информацию с помощью СМИ и целью улучшения своего бизнеса распространил и противоположный лагерь. В начале прошедшей недели Латвийское радио сообщило, что уже с 2021 года Латвии придется заплатить 48 миллионов евро штрафа за слишком сильное загрязнение воздуха СО2. Единственный источник информации - президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс, который представляет главным образом торговцев новыми машинами и считает, что проблему можно решить, лишь обновив эксплуатируемые в Латвии автомобили.
Спустя несколько дней представитель Министерства защиты окружающей среды и регионального развития в передаче Krustpunktā опроверг сказанное Кулбергском как вводящее в заблуждение, так как еще нет ни идеи, ни решения ни о штрафах, ни о их размерах и сроках. Кулбергс Re:Check пояснил, что это подсчитанный прогноз ассоциации, а не утверждение, и ассоциация только хотела, чтобы не были приняты поспешные решения по увеличению налогов.
Министерство молчит или отрицает
Ответственные министерства очевидно не думали, что непоясненные планы могут вызвать распространение дезинформации и последовавшее после этого возмущение в обществе. Статья NRA была опубликована в четверг с утра, автоторговцев - вечером того же дня, однако Минэкономики выступило с сообщением только во вторую половину дня в пятницу. Кроме того, в заголовке оно не пояснило идею поднять налог, а отрицало ее.
В свою очередь единственной реакцией Министерства сообщения стал пост министра Талиса Линкайтса в твиттере вечером в четверг, он сообщил, что рассматриваются различные варианты, однако в правительстве еще ничего не решено.
Еще днем в пятницу коммуникационный отдел Минсообщения не смог сказать Re:Check, является ли распространенный автоторговцами документ, предлагающий новый налог уже с 2021 года, актуальным, где, когда и планируется ли вообще его рассмотреть. Вечером в пятницу специалист по общественным отношениям Минсообщения Ивета Канцена пояснила, что документ был размещен на сайте министерства этим летом для получения предложений. После этого пункты оценки о новом регистрационном налоге и ограничениях на автомобили старше трех лет из него были изъяты. Сказать, были они изъяты летом или же сейчас, Канцена сказать не могла. И ошибку министерства в коммуникации она не признает, указав, что ассоциация распространила информацию о неактуальной норме.
Однако ситуацию искусно использовали партнеры по коалиции. Уже утром в пятницу "Новое Единство" и его руководитель Арвил Ашераденс опубликовали сообщение, что предложение ввести новые налоги - абсолютно необоснованно и является абсурдом, "принимая во внимание реальность, особенно в регионах Латвии". Министр сообщения Линкайтс отреагировал на это, указав, что Министерство экономики предложило поднять налоги на недружественные окружающей среде топливо и транспорт уже в том время, когда им руководил сам Ашераденс, и в этом Линкайтс прав.
Факты:
- Увеличение использования возобновляемых энергоресурсов предусматривают несколько международных договоров, к которым Латвия присоединилась. К примеру, Всеобщая конвенция ООН о климатических изменениях и обязательства ЕС снизить общие выбросы парниковых газов в странах-участницах на 80-95% по сравнению с уровнем 1990 года.
- Национальный план по экономике и климату содержит желаемые модели действия во всех сферах, в том числе и в улучшении энергоэффективности зданий, использовании безвыбросных технологий в производстве электроэнергии и более эффективном обслуживании мусора.
- Согласно Национальному плану по энергетике и климату, 28,5% от общих выбросов парниковых газов создает транспорт, поэтому его цель - снизить использование частного транспорта особенно в городах, увеличить использование альтернативных видов энергии, снизить импорт необходимой для транспорта нефти.