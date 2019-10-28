Видео: Фурор ученицы "Академии Игоря Крутого", ранее спевшей с Гагариной
Одним из самых запоминающихся моментов в минувших "слепых прослушиваниях" на шоу "Голос" стало выступление 17-летней девушки Эмили Купера, которая приехала из Израиля. К ней повернулась лишь Полина Гагарина. Странно, но звезда не узнала девушку, хотя пела с ней на Песне Года в 2014 году.
Эмили является родной сестрой Тали Купер, которая заняла второе место на "Новой детской волне" в 2017 году и покорила жюри в 5 сезоне шоу "Голос.Дети".
Эмили не менее талантлива, чем ее сестра. Она имеет массу наград и регалий на региональных и международных конкурсах. В 2013 году участвовала в двух концертах Тото Кутунио в Израиле.
В 2014 году она принимала участие в отборочном туре в городе Рига на конкурс "Детская новая волна 2014" и прошла в финал.
В том же году она спела дуэтом с Наташей Королевой и вместе с Полиной Гагариной в "Рождественской Песне Года" и "Песне Года". Странно, что певица ее не вспомнила.
В 2015 году Эмили торжественно зачислили в "Академию Игоря Крутого".
В восьмом сезоне "Голоса" девушка чувственно исполнила хит Стинга "Every breath you take", показав всю мощь своего диапазона.
К ней повернулась только Полина Гагарина. Остальные судью отметили, что не хотели поворачиваться, чтобы не лишать Полину такой конкурсантки.
В комментариях девушку спросили о том, как она отнеслась к тому, что к ней повернулась только Полина. Не обиделась ли она на Меладзе. Эмили ответила, что все хорошо и ей нравится работать с Гагариной.