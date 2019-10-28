Латвийская королева красоты снялась топлес, чтобы предостеречь женщин от беды

"Октябрь - месяц рака груди, поэтому я решила поговорить на эту болезненную тему. Статистика заставляет задуматься - каждая 10-я женщина в Латвии сталкивается в своей жизни с раком молочной железы. Однако

отношение к онкологическим заболеваниям в Латвии очень легкомысленное. Только 30% женщин откликаются на приглашение пройти оплаченные онкологические обследования.

Напомню, что финансируемый государством скрининг шейки матки проводится для женщин в возрасте 25-67 лет каждые 3 года, а маммография для 50-68-летних - каждые 2 года.

К сожалению,

и молодым девушкам стоит задуматься о раке груди, потому что самой юной пациенткой с этим онкологисеским заболеванием является трехлетняя девочка из Онтарио. ⠀

Регулярное обследование груди рекомендуется уже с 20-летнего возраста, и его необходимо проводить раз в месяц, сразу после менструации. А раз в год вы должны попросить своего гинеколога осмотреть вашу грудь", - написала Диана Кубасова в своем Instagram.

В комментариях подписчики принялись хвалить модель за то, что она подняла эту важную тему.

Диана Кубасова - "Мисс Европа 2017"