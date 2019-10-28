Видео: Вратарь пропустил два мяча с центра поля за полторы минуты

В матче второго дивизиона чемпионата Японии по футболу между "Монтедио Ямагата" и "Эхиме" были забиты сразу два очень необычных гола.
Встреча команд завершилась победой "Монтедио Ямагата" со счётом 3:0, а два мяча футболисты забили со своей половины поля.
На 61-й минуте Шан Накамура увидел, что голкипер соперников вышел далеко из ворот, и легко перебросил вратаря ударом с центра поля. Всего 90 секунд спустя хозяева вновь перехватили мяч в центре поля и Тацухиро Сакамото повторно наказал вратаря "Эхиме". Удар у Сакамото получился не очень сильным, но вратарь всё равно не сумел с ним справиться.
Montedio Yamagata of J2 (Japan) score from behind the halfway line vs Ehime...twice. In the space of 90 seconds. pic.twitter.com/haFK47qsHq— GoatWorldSports (@GoatWorldSport1) October 28, 2019