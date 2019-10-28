Пн, 28.10.2019
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Министр сообщения Линкайтс поедет меняться опытом в Санкт-Петербург

Талис Линкайтс

ФОТО: Valsts kanceleja

Министр сообщения Талис Линкайтс в понедельник отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.

Во время визита министр планирует принять участие в международной научно-практической конференции "Перспективы развития новых форм городской мобильности: как обеспечить безопасность, эффективность и мультимодальность", посвященной устойчивой мобильности и развитию городской среды с точки зрения безопасности, эффективности и мультимодальности.

Планируется также обменяться опытом в сфере интегрированных городских транспортных систем и безопасности участников дорожного движения. Линкайтс в ходе дискуссий подчеркнет важность развития общественного транспорта и мобильности в городской среде.

В ходе конференции "Перспективы развития новых форм городской мобильности: как обеспечить безопасность, эффективность и мультимодальность" пройдет обсуждение единой и доступной транспортной системы, а также современных конкурентоспособных решений для разработки удобных и безопасных транспортных систем.

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