Министр сообщения Линкайтс поедет меняться опытом в Санкт-Петербург

Министр сообщения Талис Линкайтс в понедельник отправляется с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Во время визита министр планирует принять участие в международной научно-практической конференции "Перспективы развития новых форм городской мобильности: как обеспечить безопасность, эффективность и мультимодальность", посвященной устойчивой мобильности и развитию городской среды с точки зрения безопасности, эффективности и мультимодальности.
Планируется также обменяться опытом в сфере интегрированных городских транспортных систем и безопасности участников дорожного движения. Линкайтс в ходе дискуссий подчеркнет важность развития общественного транспорта и мобильности в городской среде.
В ходе конференции "Перспективы развития новых форм городской мобильности: как обеспечить безопасность, эффективность и мультимодальность" пройдет обсуждение единой и доступной транспортной системы, а также современных конкурентоспособных решений для разработки удобных и безопасных транспортных систем.