В Видземе сломанные ветром деревья падали на проезжающие автомобили

Деревья ломал сильный ветер. Люди в таких ДТП не пострадали, но автомобили получили повреждения.

В конце прошлой недели в Видземе произошли и несколько аварий с пострадавшими. В Валкском крае на автодороге Валке-Педеле-Эргеме женщина, управляя автомобилем Audi, съехала с дороги в канаву и перевернулась. Водителя доставили в медицинское учреждение.

В Валмиере на улице Ригас водитель на Vokswagen Touran сбил женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Женщину доставили в больницу.

В свою очередь в Салацгривском крае мотоциклист упал со своего транспортного средства и получил телесные повреждения. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, а воскресенье Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила более 170 вызовов, связанных с разрушениями от сильного ветра, в том числе в Кекавском крае сломанные деревья упали на две автомашины, в которых находились люди.

Большинство вызовов было связано с необходимостью убрать с дороги упавшие деревья. Также деревья и сучья падали на провода, на дома, ветер срывал небольшие элементы с фасадов.

В инциденте с деревьями, упавшими на автомашины, были и пострадавшие, но VUGD не располагает информацией о том, какие травмы они получили.