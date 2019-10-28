У торгового центра Akropole сменился руководитель

Профессиональная деятельность Заны Кактини вот уже на протяжении 18 лет связана с торговлей. Она занимала важные должности на предприятиях розничной торговли Maxima в Латвии, Эстонии и Болгарии, где работала в сфере маркетинга, разработки стратегий и бизнес-аналитики. Зане Кактиня имеет степень магистра социальных наук Латвийского университета в области экономики.

"В управлении самым современным торговым центром пригодится многолетний международный опыт работы в торговом секторе, в сфере маркетинга и в реализации различных проектов. Предложение взять на себя управление торгово-развлекательным центром – это великолепная возможность проявить себя в новой и интересной должности", – объясняет Зане Кактиня.

Председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабецкас (Vytautas Labeckas) подчеркивает, что приход Akropole на латвийский рынок изменил ассортимент предлагаемых брендов – именно в Akropole представлено несколько магазинов уникальных, не существовавших ранее в Латвии брендов, а также обширный список поставщиков услуг питания и развлечений.

"Уже сейчас в руководящей команде Akropole работают знающие профессионалы, и Зане Кактиня станет великолепным дополнением к сильной команде. Я уверен в том, что опыт и знания Зане принесут большую пользу нашему торговому центру", – рассказывает председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабецкас.

Akropole является одним из наиболее объемных строительных проектов в Латвии за последние десять лет. Торговый центр был открыт 4 апреля и спустя непродолжительное время Akropole встретил миллионного посетителя. Масштаб Akropole как строительного проекта обозначают здания площадью 98 000 квадратных метров, а общая площадь территории достигает почти 16 гектаров. В Akropole находится крупнейший бизнес-центр в Латвии, соединенный с торгово-развлекательным центром.