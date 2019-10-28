Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо

В пятницу вечером в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо без разрешения вошел принадлежащий МВД РФ самолет "Ту-154", сообщили в главном штабе Сил обороны Эстонии.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Транспондер самолета был включен, план полета отсутствовал. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту.

В этом году это третий случай нарушения воздушной границы Эстонии вблизи острова Вайндлоо.

23 сентября вблизи острова в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий ВВС РФ самолет "Су-34", который провел в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Транспондер самолета был выключен, пилот самолета не представил план полета. Самолет не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой Эстонии.