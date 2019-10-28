Наряд дня: постройневшая после родов Меган Маркл в яркой кожаной юбке Hugo Boss

Герцогиня Сассекская приняла участие в дискуссии, посвященной вопросам гендерного равенства, в Виндзорском замке. На мероприятии, на которое ее доставил на машине принц Гарри, Меган предстала в бордовой кожаной юбке немецкого бренда Hugo Boss стоимостью около 400 евро, джемпере в тон с v-образным вырезом и малиновых лодочках на высоком каблуке.