Наряд дня: постройневшая после родов Меган Маркл в яркой кожаной юбке Hugo Boss
Герцогиня Сассекская приняла участие в дискуссии, посвященной вопросам гендерного равенства, в Виндзорском замке. На мероприятии, на которое ее доставил на машине принц Гарри, Меган предстала в бордовой кожаной юбке немецкого бренда Hugo Boss стоимостью около 400 евро, джемпере в тон с v-образным вырезом и малиновых лодочках на высоком каблуке.
Юбка-карандаш удачно подчеркнула фигурку молодой мамы, успевшей заметно похудеть после родов, хотя, по ее словам, особенно торопиться с возвращением в форму она не собиралась.
Смотрите фото - Меган великолепна!
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