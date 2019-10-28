Умер печально известный австралийский серийный убийца, так и не признавший свою вину

Милат умер утром в воскресенье в возрасте 74 лет. Ранее у него был констатирован рак желудка.

В тюрьме Милат провел более 20 лет.

Он был осужден в 1996 году за убийство семи человек в Новом Южном Уэльсе. Все жертвы Милата были туристами.

Останки всех жертв Милата были найдены в лесу Беланго, который находится почти в 140 километрах от Сиднея. Убийства были совершены в период с 1992 по 1996 годы.

Убийца убивал своих жертв с помощью ножа, огнестрельного оружия или других предметов. Всем жертвам было от19 до 22 лет, среди них были граждане Великобритании и Германии.

Милат был задержан после того, как его опознал 24-летний турист, которому удалось сбежать.

Несмотря на убедительные доказательства, Милат своей вины в выдвинутых обвинениях так и не признал. Его признания в убийстве полиция пыталась добиться и тогда, когда он уже находился за решеткой. Последний раз полицейские посещали его в больнице, незадолго до смерти.