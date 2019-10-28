Пн, 28.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

Умер печально известный австралийский серийный убийца, так и не признавший свою вину

ФОТО: AP/Scanpix

В конце прошлой недели в Австралии умер печально известный серийный убийца Айван Милат, которого за убийство семерых туристов приговорили к пожизненному заключению. Он свою вину в совершенных преступлениях так и не признал, сообщает BBC.

Милат умер утром в воскресенье в возрасте 74 лет. Ранее у него был констатирован рак желудка. 

В тюрьме Милат провел более 20 лет.

Он был осужден в 1996 году за убийство семи человек в Новом Южном Уэльсе. Все жертвы Милата были туристами.

Останки всех жертв Милата были найдены в лесу Беланго, который находится почти в 140 километрах от Сиднея. Убийства были совершены в период с 1992 по 1996 годы.

Убийца убивал своих жертв с помощью ножа, огнестрельного оружия или других предметов. Всем жертвам было от19 до 22 лет, среди них были граждане Великобритании и Германии.

Милат был задержан после того, как его опознал 24-летний турист, которому удалось сбежать.

Несмотря на убедительные доказательства, Милат своей вины в выдвинутых обвинениях так и не признал. Его признания в убийстве полиция пыталась добиться и тогда, когда он уже находился за решеткой. Последний раз полицейские посещали его в больнице, незадолго до смерти.

Полиция допускает, что число убитых Милатом людей может быть больше.

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