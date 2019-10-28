Комитет Рижской думы впервые за годы не поддержал выделение дополнительных денег Rīgas satiksme

Поправки к бюджету не поддержали депутаты оппозиции, но одобрила большая часть членов коалиции.

Впервые комитет собрался для принятия решения о поправках 18 октября, но депутаты коалиции не смогли договориться о поддержке одного из поданных предложений, поэтому заседание было отложено на полторы недели.

Представители коалиции выдвинули для обсуждения два предложения. Депутаты Артур Хроленко и Олег Буров предложили выделить 100 000 евро на меры по повышению энергоэффективности и реконструкцию жилых зданий, чтобы обеспечить реализацию тех проектов, которые могут быть завершены к концу года.

Долгие дискуссии между членами коалиции вызвало второе предложение, поданное отдельными членами коалиции. А именно, депутаты предложили выделить 40 000 евро Рижскому зоопарку, 14 000 евро - на популяризацию энергоэффективности жилых зданий и 250 000 евро - на закупку информационных технологий для рижских школ.

В результате было принято решение выделить 250 000 евро на приобретение информационных технологий для школ и 20 000 евро - Рижскому зоопарку. Предложение Хроленко и Бурова также было поддержано.

Предложение о выделении 14 000 евро Рижскому энергетическому агентству было отозвано.

Для Rīgas satiksme в рамках поправок предусмотрено 1,5 млн евро, но за счет государственных трансфертов. Руководство предприятия просило дополнительно 2,9 млн евро, но просьба не была поддержана, несмотря на то, что предприятие традиционно получало десятки миллионов при принятии поправок к бюджету Риги, например, 22,5 млн евро предприятию было выделено в прошлом году.

Поясняя такое решение, и.о. директора финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш сказал, что компания и без упомянутой помощи планирует завершить год с прибылью в 1,3 млн евро, поэтому самоуправление решило не выделять средства, поскольку вместе с госдотацией в размере 9,68 млн евро Rīgas satiksme в этом году уже получило 139,68 млн евро.

В поправках к бюджету отмечается, что доходы столичного бюджета в этом году оказались на 8,62 млн евро меньше, чем первоначально прогнозировалось, а расходы сократились на 33,44 млн евро. Дефицит бюджета сократился до 86,5 млн евро вместо первоначально запланированных 110,07 млн евро.

Поправки предусматривают также выделение дополнительно 265 661 евро департаменту собственности Рижской думы, 228 923 евро - департаменту жилья и окружающей среды, 2,76 млн евро - департаменту образования, культуры и спорта и 986 372 евро - департаменту благосостояния.

Ожидается, что увеличение расходов для деятельности муниципальной полиции составит 120 000 евро, муниципального агентства Rīgas gaisma - 38 720 евро, Рижского агентства памятников - 17 198 евро.

Рижской муниципальной комиссии по приватизации жилых домов планируется выделить 85 135 евро, предприятию Rīgas meži - 54 832 евро.

На новые инициативы денег нет

В бюджете Рижской думы на будущий год не будет средств на новые инициативы по развитию города, сообщил руководитель бюджетного управления финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

Комментируя выполнение бюджета этого года, Ракстиньш сказал, что хорошо выполняется раздел о подоходном налоге с населения, где поступления превышают прогноз.

Он признал, что некоторые проекты затягиваются, например, ремонт Деглавского и Брасовского мостов. Остановилось и строительство Восточной магистрали, поскольку правительство перераспределило деньги, предназначенные на этот проект, в пользу Министерства сообщения. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы вернуть эти деньги.

Поступления самоуправления уменьшились в том числе из-за задержки проектов. Если заключается договор о софинансировании ЕС, самоуправлению полагается аванс в размере 90%. Этот аванс должен был поступить за проект Восточной магистрали, но, так как его реализация задерживается, аванса нет.

Что касается бюджета будущего года, то финансовое состояние думы таково, что средств на новые инициативы не будет. Вероятно, сохранятся те же бюджетные программы, что и в текущем году, с небольшими коррекциями, сообщил Ракстиньш.

При обсуждении поправок к бюджету текущего года оппозиционный депутат Вилнис Кирсис ("Единство") спросил, поручало ли руководство думы рассчитать модели, предусматривающие отмену бесплатных обедов в школах и уменьшения льгот в общественном транспорте.

На это мэр Риги, руководитель бюджетно-финансового комитета Олег Буров ответил, что высказывания об отмене льгот в общественном транспорте - это "спекуляции, которые должны оставаться на совести самих депутатов", а со стороны коалиции таких предложений не поступало.