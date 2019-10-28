В Иманте задержан стрелявший по жилым домам мужчина. Людей эвакуировали тоже из-за него

В четверг, 24 октября, Госполиция получила информацию от жителей Иманты о том, что неизвестный стрелял по многоквартирным домам на проспекте Курземес в Риге. Мужчина в одном из домов прострелил металлической дверь подъезда, окно и козырек крыши. В свою очередь в одном из соседних домов он выстрелил в стену рядом с окном.

В связи с произошедшим стражи порядка начали уголовный процесс и опросили свидетелей. Несколько жителей указали, что стреляли из окна дома напротив.

Вычислив, из какого точно окна стреляли, в пятницу, 25 октября, полицейские провели обыск в квартире.

Когда стражи порядка проникли в квартиру, в ней никого не было. Принимая во внимание, что в квартире нашли снаряды, для всеобщей безопасности было принято решение об эвакуации жителей дома. На место происшествия вызвали саперов Национальных вооруженных сил, которые проверили, что снаряды не взрывоопасны, поэтому люди смогли вернуться в свои квартиры.

В ходе обыска в квартире и принадлежащей ей гараже полицейские обнаружили мелкокалиберную винтовку, из которой, скорее всего, и стреляли, футляр для оружия, два глушителя, два затвора, 119 патронов, 19 гильз, подзорная труба, два снаряда, наручники, патроны для пневматического оружия, четыре мишени, комплект для чистки оружия, один снаряд и самодельная кобура.

Вечером того же дня в 22 часа в Иманте на улице был задержан и подозреваемый мужчина.

Задержанный 1972 года рождения ранее уже семь раз был судим за различные преступления - за ограбление, реализацию наркотических веществ, взяточничество, езду в пьяном виде без прав и кражи.

Стоит отметить, что у мужчины не было разрешения на хранение оружия.

Начатые два уголовных процесса.

В воскресенье, 27 октября, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста.