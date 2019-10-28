Акция RIGA FASHION WEEK в поддержку молодых талантов

Подобную акцию для студентов отделения модного дизайна LMA Балтийская федерация моды организует впервые. Благодаря сотрудничеству с торговым центром Spice и компанией Printify была выпущена лимитированная коллекция маек RIGA FASHION WEEK с эксклюзивным дизайном от известных латвийских модельеров - Даце Криевини-Бахмане (бренд Dace Bahmann), Анны Ледскалнини (бренд Anna Led), Юлии Малаховой (бренд MCouture), Агнесе Нарницкой (бренд One Wolf) и Марины Дорошенко (бренд ArtJam).

"Благодарим всех, кто откликнулся и помог!

Это и наши уже именитые дизайнеры, и музыкальные исполнители, и молодые успешные бизнесмены, и просто фанаты моды, которые внесут свой вклад, приобретя эти майки.

Объем собранных средств будет известен к концу этой Недели моды, а пока мы говорим: "Да не оскудеет рука дающего!", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

ФОТО: Пресс-фото

Презентация RIGA FASHION WEEK Limited Edition T-shirt presentation состоится в первый день RIGA FASHION WEEK, 29 октября, в торговом центре Spice, и будет открыта не только для приглашенных гостей, но и для каждого посетителя Spice. В мероприятии примут участие популярные латвийские музыканты - Dagamba, Маркус Рива, Triana Park, Dvines, Амината Савадого.

Вырученные от продажи маек средства будут переданы в качестве финансовой поддержки молодым дизайнерам Латвийской Художественной академии для создания коллекции.

Этой осенью RIGA FASHION WEEK пройдет с 29 октября по 2 ноября. Программа Рижской недели моды включает показы коллекций лучших латвийских модельеров и зарубежных дизайнеров, а также различные деловые и развлекательные мероприятия.