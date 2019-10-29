5 оттенков, которыми нужно дополнить осеннее меню

О том, какие оттенки рекомендуется включить в свой осенний рацион и как правильно готовить продукты, чтобы они не потеряли своих ценных свойств, рассказывает сертифицированный фармацевт Лайла Залите.

#1 Красный

Помидоры содержат чрезвычайно ценное вещество ликопен - мощный антиоксидант, помогающий избежать различных заболеваний. Кроме того, ликопен особенно благоприятно влияет на кожу - помогает ей дольше сохранять свежесть и замедляет процессы старения. Ликопен будет лучше усваиваться, если при приготовлении помидоров к ним добавить жиры.

Не стоит бояться подвергать помидоры термической обработке - наоборот, это даже рекомендуется, поскольку тогда количество ликопена увеличивается.

Например, после 15-минутной варки помидоров объем ликопена может увеличиться в полтора раза.

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В осенний сезон рекомендуется включить в свое меню клюкву. В ней больше биологически активных веществ (витаминов, минеральных веществ и органических кислот), чем в каких-либо других ягодах. Не зря клюкву называют природным антибиотиком:

это отличный помощник в борьбе с воспалением мочевыводящих путей и воспалением почек, а также различными заболеваниями дыхательных путей.

При правильном хранении клюква не потеряет своих ценных свойств до самой весны. Полезнее всего, конечно же, употреблять клюкву в сыром виде, но можно также варить из нее морс или выжимать сок.

#2 Оранжевый

Осенние овощи - морковь и тыква - содержат бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.

Витамин А прекрасно стимулирует иммунитет, замедляет процессы старения, укрепляет зрение, препятствует образованию раковых клеток, улучшает обмен веществ, участвует в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и во многих других важных процессах, протекающих в организме.

При тушении или варке этих овощей количество ценных веществ уменьшается, поэтому рекомендуется употреблять свежевыжатые соки из них, но стоит помнить, что выпивать их нужно сразу же.

В морковный сок следует обязательно добавить небольшое количество какого-либо растительного масла (оливкового, льняного, из виноградных косточек и др.), чтобы улучшить всасывание входящих в состав овоща ценных веществ.

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#3 Желтый

Желтая паприка и брюква содержат много витамина С, а это мощный антиоксидант, который улучшает иммунитет, борется с вирусами и укрепляет стенки сосудов. Готовить эти овощи можно различными способами, однако стоит иметь в виду, что чем овощ свежее, тем лучше. Можно готовить салаты, выжимать сок из брюквы или натирать и квасить ее, как капусту, а также использовать в супах, тушеных блюдах и пюре. Следует помнить о том, что

после варки или приготовления на пару овощи рекомендуется употребить в течение трех часов, поскольку витамин С стремительно разрушается.

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#4 Зеленый