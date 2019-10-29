5 оттенков, которыми нужно дополнить осеннее меню
Из собранных осенью овощей, фруктов и ягод можно получить все необходимые организму питательные вещества, которые помогут успешно перезимовать. В овощах разных цветов скрываются различные витамины и ценные вещества, поэтому специалисты рекомендуют делать свое меню как можно более красочным и благодаря этому получать максимально разнообразные витамины и минеральные вещества.
О том, какие оттенки рекомендуется включить в свой осенний рацион и как правильно готовить продукты, чтобы они не потеряли своих ценных свойств, рассказывает сертифицированный фармацевт Лайла Залите.
#1 Красный
Помидоры содержат чрезвычайно ценное вещество ликопен - мощный антиоксидант, помогающий избежать различных заболеваний. Кроме того, ликопен особенно благоприятно влияет на кожу - помогает ей дольше сохранять свежесть и замедляет процессы старения. Ликопен будет лучше усваиваться, если при приготовлении помидоров к ним добавить жиры.
Не стоит бояться подвергать помидоры термической обработке - наоборот, это даже рекомендуется, поскольку тогда количество ликопена увеличивается.
Например, после 15-минутной варки помидоров объем ликопена может увеличиться в полтора раза.
В осенний сезон рекомендуется включить в свое меню клюкву. В ней больше биологически активных веществ (витаминов, минеральных веществ и органических кислот), чем в каких-либо других ягодах. Не зря клюкву называют природным антибиотиком:
это отличный помощник в борьбе с воспалением мочевыводящих путей и воспалением почек, а также различными заболеваниями дыхательных путей.
При правильном хранении клюква не потеряет своих ценных свойств до самой весны. Полезнее всего, конечно же, употреблять клюкву в сыром виде, но можно также варить из нее морс или выжимать сок.
#2 Оранжевый
Осенние овощи - морковь и тыква - содержат бета-каротин, который в организме превращается в витамин А.
- Витамин А прекрасно стимулирует иммунитет, замедляет процессы старения, укрепляет зрение, препятствует образованию раковых клеток, улучшает обмен веществ, участвует в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и во многих других важных процессах, протекающих в организме.
При тушении или варке этих овощей количество ценных веществ уменьшается, поэтому рекомендуется употреблять свежевыжатые соки из них, но стоит помнить, что выпивать их нужно сразу же.
В морковный сок следует обязательно добавить небольшое количество какого-либо растительного масла (оливкового, льняного, из виноградных косточек и др.), чтобы улучшить всасывание входящих в состав овоща ценных веществ.
#3 Желтый
Желтая паприка и брюква содержат много витамина С, а это мощный антиоксидант, который улучшает иммунитет, борется с вирусами и укрепляет стенки сосудов. Готовить эти овощи можно различными способами, однако стоит иметь в виду, что чем овощ свежее, тем лучше. Можно готовить салаты, выжимать сок из брюквы или натирать и квасить ее, как капусту, а также использовать в супах, тушеных блюдах и пюре. Следует помнить о том, что
после варки или приготовления на пару овощи рекомендуется употребить в течение трех часов, поскольку витамин С стремительно разрушается.
#4 Зеленый
Зеленые дары осеннего сада - шпинат, капуста и брокколи - содержат ценный хлорофилл, который по своему строению похож на гемоглобин и увеличивает резервы железа в организме, защищает и помогает устранить повреждения клеток. Кроме того, он нормализует обмен веществ, улучшает пищеварение, уменьшает аппетит, очищает пищеварительную и лимфатическую систему.
Осенний шпинат можно подвергать термической обработке: варить, готовить на пару - ценные вещества из-за этого не будут потеряны.
А вот капусту лучше употреблять свежей (в виде салатов) или же квашеной.
Брокколи можно запекать, варить, готовить на пару, бланшировать - пока этот овощ сохраняет свой выраженный зеленый цвет, все ценные вещества остаются при нем, однако если продукт приобрел коричневатый оттенок, это верный знак того, что он готовился слишком долго.
#5 Фиолетовый
Свекла содержит множество ценных веществ, самое интересное из них - бетаин: он участвует в образовании в организме холина, улучшающего работу клеток печени. Кроме того, свекла стимулирует перистальтику кишечника, пища перемещается по нему быстрее, в связи с чем активизируются функции печени. Бетаин также оказывает противовоспалительное действие, так как уменьшает активность вызывающих воспаление энзимов. Другие содержащиеся в свекле ценные компоненты помогают нормализовать давление, состав крови, повысить уровень гемоглобина.
Лучше всего употреблять свеклу в виде сока, однако из-за специфического вкуса его может быть трудно выпить. В таком случае сок можно развести водой или другими соками.
Свеклу можно готовить на пару, варить и мариновать - ценные минеральные вещества при этом теряются минимально. Стоит помнить о том, что бетаин в организме человека расщепляется не до конца, из-за чего моча и кал могут окраситься в красный цвет - не стоит из-за этого волноваться.
Материал подготовлен в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka.