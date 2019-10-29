ФОТО: Publicitātes foto

Высококачественные, натуральные, недорогие и простые в приготовлении рыбные продукты - возможно ли такое сочетание?

ФОТО: Publicitātes foto

В наши дни очень просто насладиться разнообразными экзотическими блюдами со всего мира, но нелегко их все правильно оценить. В результате, мы стали более осторожными и тщательно оцениваем репутацию производителей и место происхождения продукции, так как последствия загрязнения окружающей среды дают о себе знать.

Это особенно верно для рыбы, так как важен не только ее вкус, но также место происхождения и способ добычи. И это действительно важно, потому что качество, вкус и влияние на здоровье человека зависят от этих факторов.

VICI SNOW CRAB является ярким примером - он сделан из аляскинского минтая, который выловлен в чистой, незагрязненной окружающей среде, не разводится и не питается искусственно, а также сохраняется и поддерживается в экосистеме вод в районах вылова.

Минтай отвечает самым высоким требованиям, которые мы можем ожидать от рыбных блюд - с высоким содержанием белка и минералов и низким содержанием жира.

РЫБА, ВЫРАЩЕННАЯ В ЧИСТОЙ, ЕСТЕСТВЕННОЙ СРЕДЕ

Ценителям рыбных деликатесов все труднее найти продукты с отличным вкусом и разумной ценой, которые происходят из чистой, экологически незагрязненной среды.

Одним из таких продуктов являются крабовые палочки или сурими, изготовленные из аляскинского минтая - VIČI SNOW CRAB. Это менее известная, но очень ценная рыба для нас, особенно если она родом с Аляски.

Из-за своей низкой плотности населения и вдали от промышленных источников загрязнения, аляскинские воды считаются самыми чистыми в мире. Содержащаяся в них рыба растет в естественной среде обитания, и уловы не нарушают естественный экологический баланс; рыба ловится в открытом океане, где она плавает в чистой воде, свободно мигрирует в северной части Тихого океана и естественно питается. Аляску можно считать одним из самых богатых источников морепродуктов в мире.

ФОТО: Publicitātes foto

НА АЛЯСКЕ ОХРАНЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭКОСИСТЕМА И СОХРАНЯЮТСЯ ТРАДИЦИИ РЫБОЛОВСТВА

В отличие от крупных рыболовных компаний, те, кто работают в этом районе, борются с чрезмерным выловом рыбы, разрушением естественной среды обитания и загрязнением.

Устойчивый промысел позволяет сохранить большое разнообразие видов рыб для будущих поколений, отдавая приоритет окружающей среде и ответственному управлению природными ресурсами, а не коммерческим выгодам.

Рыбаки в этом районе заботятся о естественной экосистеме водоемов и о качестве жизни их жителей, подчеркивая тем самым, что морепродукты являются важным природным ресурсом и очень ценным элементом национальной экономики.

Поэтому методы рыболовства в регионе Аляски признаны во всем мире как модель устойчивого рыболовства, которое постоянно совершенствуется на основе научных исследований, позволяющих лучше заботиться о видах рыб.

Многие рыболовные традиции в регионе передаются в семьях из поколения в поколение - небольшие семейные предприятия во время рыбной ловли не только обеспечивают себя едой, но и продают большую часть своего улова и обеспечивают себе достойную жизнь.

Одним из продуктов, в состав которого входит рыба, выловленная в модели устойчивого рыболовства Аляски и уважающей древние рыболовные традиции в регионе, являются сурими-палочки VIČI SNOW CRAB.

ФОТО: Publicitātes foto

VIČI SNOW CRAB ИЗ АЛЯСКИНСКОГО МИНТАЯ - ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК БЕЛКОВ И МИНЕРАЛОВ И ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Есть мнение, что сурими-палочки сделаны из отходов переработки рыбы и являются вредным для здоровья продуктом низкого качества. Это определенно не относится к VICI SNOW CRAB, поскольку он основан на измельченном и обработанном натурально выращенном филе рыбы, которое преобразовали в гладкую белую массу.

Добавляя в эту массу яичные белки, масло, соль и другие необходимые ингредиенты, готовят продукты сурими.

По сравнению с другими крабовыми палочками, палочки VICI SNOW CRAB содержат наибольшее количество (56%) сурими, основным компонентом которых является аляскинский ментай, и в настоящее время это самая высококачественная продукция в странах Балтии.

Кроме того, продукты Vichi SNOW CRAB являются ценным источником белка, минералов и жирных кислот омега-3 и содержат мало калорий. Его можно использовать как в качестве закуски между приемами пищи, так и в качестве ингредиента в различных ежедневных блюдах.

ФОТО: Publicitātes foto