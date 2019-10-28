Пн, 28.10.2019
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Несовершеннолетние в Лиепае, угрожая ножом, грабили прохожих

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

На прошедших выходных в Лиепайском участке Курземского регионального управления Государственной полиции за ограбления, угрожая ножом, были задержаны несколько несовершеннолетних, сообщила представитель полиции Мадара Шершнева. 

В воскресенье, 27 октября, около 20:30 к мужчине в Лиепае подошли молодые люди и, угрожая ножом, хотели отобрать у него ценные вещи. Вместе придя домой к мужчине и не обнаружив там других ценных вещей, они, с применением насилия, забрали его мобильный телефон и ушли.

Вскоре после этого было зарегистрировано заявление о том, что у молодого человека отняли мобильный телефон, угрожая ножом.

Оперативно реагируя на полученную информацию, полицейские смогли найти и задержать соответствующих описанию молодых людей.

Ими оказались подростки в возрасте от 14 до 16 лет, которые уже ранее попадали в поле зрения полиции.

В настоящее время в Государственной полиции начат уголовный процесс и ведется расследование.

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