Несовершеннолетние в Лиепае, угрожая ножом, грабили прохожих

В воскресенье, 27 октября, около 20:30 к мужчине в Лиепае подошли молодые люди и, угрожая ножом, хотели отобрать у него ценные вещи. Вместе придя домой к мужчине и не обнаружив там других ценных вещей, они, с применением насилия, забрали его мобильный телефон и ушли.

Вскоре после этого было зарегистрировано заявление о том, что у молодого человека отняли мобильный телефон, угрожая ножом.

Оперативно реагируя на полученную информацию, полицейские смогли найти и задержать соответствующих описанию молодых людей.

Ими оказались подростки в возрасте от 14 до 16 лет, которые уже ранее попадали в поле зрения полиции.