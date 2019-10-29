Вт, 29.10.2019
В латышской среде у школьников популярно слово stroika. Они даже залезают в какое-нибудь историческое индустриальное здание, наследие Латвии, постройка 19-го века, и говорят "oj, kada stroika". Столичные сталкеры из организации Pamestā Latvija

Ливни в Великобритании привели к наводнениям

ФОТО: AP/Scanpix

В части Великобритании в понедельник произошли наводнения после того, как из-за ливней, прошедших в конце недели, из берегов вышли несколько рек, сообщает DPA.

Агентство окружающей среды распространило 82 предупреждения о наводнениях и 117 тревог о наводнениях, сообщает Press Association.

Из-за ливней опаздывали поезда, дороги оказались затопленными, а футбольные матчи пришлось отменить.

В Херефорде в воскресенье затопило минимум 20 домов, пришлось спасать обитателей пансионата. Из-за наводнения была закрыта часть центра Стаффорда.

Имеется риск, что из берегов может выйти самая длинная река Великобритании Северн.

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