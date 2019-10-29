Ливни в Великобритании привели к наводнениям

В части Великобритании в понедельник произошли наводнения после того, как из-за ливней, прошедших в конце недели, из берегов вышли несколько рек, сообщает DPA.
Агентство окружающей среды распространило 82 предупреждения о наводнениях и 117 тревог о наводнениях, сообщает Press Association.
Из-за ливней опаздывали поезда, дороги оказались затопленными, а футбольные матчи пришлось отменить.
В Херефорде в воскресенье затопило минимум 20 домов, пришлось спасать обитателей пансионата. Из-за наводнения была закрыта часть центра Стаффорда.
Имеется риск, что из берегов может выйти самая длинная река Великобритании Северн.