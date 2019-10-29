"Нет вопроса, запретят ли в Латвии дизельные машины из ЕС, вопрос - когда?"

Оскинс считает, что то, что в Латвии в среднем очень старый автопарк, никогда не удивляет, но то, что средний возраст машин растет, своего вида сигнал тревоги. Практически все автомобили из числа зарегистрированных в Латвии машин или уже запрещены, или уже в ближайшее время будут запрещены для использования в Европе.

"По данным статистики, всего в 2018 году были зарегистрированы 19 000 новых автомобилей и 2,8 раза больше - 54 000 - подержанных машин, из которых 85% с дизельным двигателем и 78% или 41 000 - в возрасте 8-29 лет. Картина не изменилась и сейчас, так как за девять месяцев были зарегистрированы 39 000 пользованных автомобилей, что на 2% больше, по сравнению с тем же периодом в 2018 году. Кроме того, 87% или 35 000 из этих автомобилей с дизельным двигателем, 78% из пользованных автомобилей - в возрасте 8-29 лет.

Оскинс отмечает, что в других местах Европы запрещенные пользованные дизельные машины из более богатой Западной Европы, как и ранее, пытаются найти новых хозяев в Восточной Европе.

"По-моему, вопрос не в том, запретят или нет импорт авто, а другой - когда? С какого момента (с 2021, 2024 или 2025 года)? В какой форме (запретят регистрировать в Латвии)? Какие автомобили (пользованные, старше 4 или 5, или может 8 или 10 лет); новые, у которых дизельный двигатель, бензиновый двигатель или вообще передвигаются, используя ископаемое топливо?

Еще такой нюанс, что только в Германии сейчас зарегистрированы примерно 15 миллионов легковых машин с дизельным двигателем, но теми, которые еще не сколько лет будут пускать в города, можно признать только 2,7 миллионов, которые соответствуют экологически стандартам Евро-6. Подобная картина будет и во Франции и других странах Европы, поэтому логично, что значительная часть владельцев этих миллионов машин спешит продать дизельные авто, чтобы купить другие. В свою очередь эти пользованные дизеля из более богатой Западной Европы, как и до этого, попытаются найти новых хозяев в Восточной Европе.