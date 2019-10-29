Вт, 29.10.2019
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Рижанам предлагают вылечить рак "освященным маслом из Иерусалима"

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Многие рижане обнаружили в своих почтовых ящиках вводящие в заблуждения листовки, утверждающие, что "освященным маслом из Иерусалима" можно вылечить рак. На листочках можно увидеть рассказ некой Ольги, которая утверждает, что она раковая больная" и излечилась от болезни, "благодаря этому маслу", сообщают "Новости TV3".

На листиках указано, что масло распространяет организация Palīdzības centrs. На Youtube-канале организации можно найти несколько видео с "чудесными" эпизодами исцеления. У организации есть офисы в Риге и Елгаве.

Распространители масла признали передаче, что научные исследования о эффективности масла никто не проводил. Есть люди, которым "масло хорошо помогает".

Дилер масла отмечает, что, приобретая этот продукт, "люди могут добровольно жертвовать деньги".

Общества по поддержке людей с онкологическими заболеваниями Dzīvības koks отмечает, что освященное масло рак вылечить не может, а манипулировать сознанием людей с тяжелым заболеванием - не этично. Люди, узнавая свой диагноз, реагируют по-разному, есть и те, кто начинает верить "в чудеса", но чудес нет, рак необходимо лечить.

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