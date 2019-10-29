У участника движения Putin Team Евгения Малкина обнаружилось гражданство США

Evgeni Malkin said he hopes to return Saturday against Edmonton. Also confirmed he got his U.S. citizenship, now dual with Russia. — Shelly Anderson (@_ShellyAnderson) 28 октября 2019 г.

Ранее об этом сообщил портал Sports.ru. В частности, изданию стало известно об этом в ходе расследования о блокчейн-стартапе Mark.space, в который Малкин вложил четыре миллиона долларов, пишет "Медуза". Кроме того, о паспорте Малкина заявлял юрист Дмитрий Мачихин, которые занимался сопровождением проекта.

Стоит отметить, что в 2017 году Малкин вступил в движение Putin Team, организованное хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина.