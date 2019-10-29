У участника движения Putin Team Евгения Малкина обнаружилось гражданство США

Форвард клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и один из лидеров сборной России по хоккею Евгений Малкин имеет двойное гражданство - он получил американский паспорт. Эту информацию сам хоккеист подтвердил журналистке Шелли Андерсон.
Evgeni Malkin said he hopes to return Saturday against Edmonton. Also confirmed he got his U.S. citizenship, now dual with Russia.— Shelly Anderson (@_ShellyAnderson) 28 октября 2019 г.
Ранее об этом сообщил портал Sports.ru. В частности, изданию стало известно об этом в ходе расследования о блокчейн-стартапе Mark.space, в который Малкин вложил четыре миллиона долларов, пишет "Медуза". Кроме того, о паспорте Малкина заявлял юрист Дмитрий Мачихин, которые занимался сопровождением проекта.
Стоит отметить, что в 2017 году Малкин вступил в движение Putin Team, организованное хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина.
Евгений Малкин является одним из самых титулованных россиян в НХЛ: он трижды выигрывал Кубон Стэнли, на его счету более 1000 очков в матчах НХЛ. Также он является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.