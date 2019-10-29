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  • У участника движения Putin Team Евгения Малкина обнаружилось гражданство США
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У участника движения Putin Team Евгения Малкина обнаружилось гражданство США

Евгений Малкин

ФОТО: AP/LETA

Форвард клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" и один из лидеров сборной России по хоккею Евгений Малкин имеет двойное гражданство - он получил американский паспорт. Эту информацию сам хоккеист подтвердил журналистке Шелли Андерсон.

Ранее об этом сообщил портал Sports.ru. В частности, изданию стало известно об этом в ходе расследования о блокчейн-стартапе Mark.space, в который Малкин вложил четыре миллиона долларов, пишет "Медуза". Кроме того, о паспорте Малкина заявлял юрист Дмитрий Мачихин, которые занимался сопровождением проекта.

Стоит отметить, что в 2017 году Малкин вступил в движение Putin Team, организованное хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Евгений Малкин является одним из самых титулованных россиян в НХЛ: он трижды выигрывал Кубон Стэнли, на его счету более 1000 очков в матчах НХЛ. Также он является двукратным чемпионом мира в составе сборной России.

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