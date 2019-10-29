Вт, 29.10.2019
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В Вентспилском крае в ДТП погиб человек

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Во вторник в результате столкновения двух автомобилей в Вентспилском крае погиб человек, движение в месте аварии было блокировано, сообщает агентство LETA.

В 9 часов полиция получила информацию, что в волости Таргалес Вентспилского края на автодороге А10 или Вентспилском шоссе, неподалеку от Вентспилса, произошло ДТП - столкновение грузовика с легковым автомобилем.

Согласно информации полиции, в ДТП погиб один человек.

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