В Вентспилском крае в ДТП погиб человек; движение блокировано

В 9 часов полиция получила информацию, что в волости Таргалес Вентспилского края на автодороге А10 или Вентспилском шоссе, неподалеку от Вентспилса, произошло ДТП - столкновение грузовика с легковым автомобилем. В данный момент на месте происшествия работают полиция, медики и Пожарно-спасательная служба.