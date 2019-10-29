В Вентспилском крае в ДТП погиб человек; движение блокировано

Во вторник в результате столкновения двух автомобилей в Вентспилском крае погиб человек, в данный момент движение в месте аварии блокировано, сообщает агентство LETA.
В 9 часов полиция получила информацию, что в волости Таргалес Вентспилского края на автодороге А10 или Вентспилском шоссе, неподалеку от Вентспилса, произошло ДТП - столкновение грузовика с легковым автомобилем. В данный момент на месте происшествия работают полиция, медики и Пожарно-спасательная служба.
Согласно информации полиции, в ДТП погиб один человек.
Движение блокировано в обоих направлениях, стражи порядка призывают выбирать другой маршрут.
Uz Ventspils šosejas A10 181. km, pie Platenes noticis CSNg. Bloķēta satiksme. Apbraukšana caur Tārgali. pic.twitter.com/JNHRMlSTLN— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 29, 2019