Финансовые учреждения Латвии за девять месяцев заработали почти 195 млн евро

Прибыль финансовых учреждений Латвии, главным образом банков, за девять месяцев этого года составила 194,9 млн евро, что на 15,2% меньше, чем за соответствующий период 2018 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.
В том числе в сентябре монетарные финансовые учреждения получили прибыль в размере 19,2 млн евро.
Активы монетарных финансовых учреждений на 30 сентября 2019 года составляли 21,502 млрд евро, что на 3,2% или 674,4 млн евро больше, чем в конце сентября 2018 года.
В сентябре остаток кредитов, выданных латвийскими монетарными учреждениями резидентам, составил 12,037 млрд евро, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Остаток кредитов, выданных резидентам в евро, составил 11,855 млрд евро, что на 2,1% больше, чем год назад, а остаток кредитов, выданных в зарубежной валюте, составил 182,5 млн евро, что на 18,8% меньше.
Остаток вкладов резидентов в конце сентябре составил 12,373 млрд евро, что на 9,7% больше прошлого года. В том числе остаток вкладов в евро составил 11,444 млрд евро, что на 12% больше, в зарубежных валютах - 929 млн евро, что на 12,7% меньше, чем в прошлом году.
Прибыль монетарных учреждений Латвии за девять месяцев 2018 года составила 229,9 млн евро, а прибыль за весь 2018 год - 290,1 млн евро.