Эксперты назвали опасное для здоровья количество имбиря
Всем известно, что имбирь является самым популярным клубнем для борьбы с простудой, но немецкие медики предупреждают: слишком много имбиря в рационе может вызывать побочные эффекты.
Многие из нас при первых симптомах простуды начинают пить чай с имбирем. Действительно, имбирь обладает природными лечебными свойствами и способен улучшать пищеварение и укреплять иммунную систему.
Однако следует соблюдать осторожность: суточная доза не должна превышать от двух до максимум четырех граммов, констатируют специалисты.
Имбирь может помочь при многих недугах, но, как и другие продукты, его необходимо употребляться в умеренных количествах, напомнили они.
Проблемы с желудком. При злоупотреблении имбирем может возникать изжога. Имбирный чай после еды может уменьшать вздутие живота и стимулировать пищеварение, но также и побуждает пищеварительную систему вырабатывать больше желудочной кислоты.
Людям, склонным к изжоге, следует ограничиться лишь несколькими глотками напитков с имбирем в день.
Разжижение крови. Те, кому предстоит хирургическая операция или она уже была проведена, должны воздержаться от употребления имбиря.
Лекарственное растение обладает разжижающим кровь эффектом. Это может иметь опасные последствия в связи с операциями.
Кроме того, имбирь может усилить менструальные спазмы. Женщинам в период беременности рекомендуется вовсе исключать имбирь из своего рациона.