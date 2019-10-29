Эксперты назвали опасное для здоровья количество имбиря

Многие из нас при первых симптомах простуды начинают пить чай с имбирем. Действительно, имбирь обладает природными лечебными свойствами и способен улучшать пищеварение и укреплять иммунную систему.

Однако следует соблюдать осторожность: суточная доза не должна превышать от двух до максимум четырех граммов, констатируют специалисты.

Имбирь может помочь при многих недугах, но, как и другие продукты, его необходимо употребляться в умеренных количествах, напомнили они.

Проблемы с желудком. При злоупотреблении имбирем может возникать изжога. Имбирный чай после еды может уменьшать вздутие живота и стимулировать пищеварение, но также и побуждает пищеварительную систему вырабатывать больше желудочной кислоты.

Людям, склонным к изжоге, следует ограничиться лишь несколькими глотками напитков с имбирем в день.

Разжижение крови. Те, кому предстоит хирургическая операция или она уже была проведена, должны воздержаться от употребления имбиря.

Лекарственное растение обладает разжижающим кровь эффектом. Это может иметь опасные последствия в связи с операциями.