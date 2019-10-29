Вт, 29.10.2019
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Рижская дума не знает, что произойдет с вывозом мусора после 11 декабря

ФОТО: Una Kupruka/LETA

Несмотря на то, что Рижская дума пока не планирует расторгать договор с Tīrīga, а только временно приостановить его, самоуправлению неясно, что произойдет после 11 декабря, когда завершится срок чрезвычайного положения, до момента окончания нового конкурса на предоставление услуг вывоза отходов в Риге, что может произойти только в феврале 2020 года. Об этом заявил председатель Рижской думы Олег Буров в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

Буров сообщил, что сегодня у него запланирована встреча с главой Совета по конкуренции Скайдрите Абрамой и представителями Министерства охраны среды и регионального развития для обсуждения вопроса об объявлении нового конкурса и того, как лучше всего действовать после 11 декабря, когда закончится срок объявленного правительством чрезвычайного положения.

"Я сомневаюсь, что правительство может рассмотреть вопрос о продлении срока, поэтому необходимо решить, что будет в период с 11 декабря до момента окончания нового конкурса, что может произойти только в феврале 2020 года", - сказал Буров.

Поэтому мэр на сегодняшней встрече надеется получить некоторую ясность и рекомендации относительно лучшего варианта действий.

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