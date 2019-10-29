Рижская дума не знает, что произойдет с вывозом мусора после 11 декабря

Несмотря на то, что Рижская дума пока не планирует расторгать договор с Tīrīga, а только временно приостановить его, самоуправлению неясно, что произойдет после 11 декабря, когда завершится срок чрезвычайного положения, до момента окончания нового конкурса на предоставление услуг вывоза отходов в Риге, что может произойти только в феврале 2020 года. Об этом заявил председатель Рижской думы Олег Буров в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.