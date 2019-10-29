Медики проведут собрание-пикет возле Сейма

Профессиональные организации призывают врачей на один день взять отпуск за свой счет, чтобы участвовать в пикете. По словам Рацениса, акцию поддержали крупнейшие больницы Риги и регионов. На нее приглашены все медицинские работники, кроме работников Службы неотложной медицинской помощи, не только врачи, но и медсестры, помощники врачей и медсестер, все, кто работает в больницах.

Сбор участников пикета назначен на 8.30-9.30 7 ноября у здания Сейма. Пока неизвестно, сколько людей придет, проводится анкетирование.

В день акции пациенты, находящиеся в больницах, должны будут платить за пребывание в стационаре по тарифу праздничного дня. Будут отменены плановые обследования и плановые приемы в поликлиниках.

Если пикет не даст желаемого результата, с 8 по 14 ноября по всей Латвии пройдет акция "Приспусти флаг, зажги свечу!", во время которой возле медицинских учреждений будут приспущены флаги и зажжены свечи. Солидаризироваться с медиками организаторы акции призывают и другие учреждения.

5 ноября у представителей организаций медиков планируется встреча с президентом Латвии Эгилом Левитсом. Желание встретиться с представителями организаций медицинских работников выразил и премьер-министр Кришьянис Кариньш, но конкретная дата пока не назначена. 31 октября представители Латвийской ассоциации молодых врачей встретятся с членами генеральной ассамблеи Европейской ассоциации молодых врачей, которая ранее выразила поддержку латвийским медикам.

Если 14 ноября Сейм проголосует за бюджет в том виде, в каком он был подготовлен, без увеличения финансирования на медицину, медики начнут сбор подписей за роспуск Сейма, заявил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.