"Оккупанты" в парке Победы: начат уголовный процесс

Госполиция начала уголовный процесс по факту случая, когда пока что неустановленное лицо написало у подножия памятника в парке Победы в Пардаугаве слово "оккупанты".
Начат уголовный процесс по факту преступных деяний, направленных против всеобщей безопасности и общественного порядка, сообщает агентство LETA.
Ведется следствие.
Напомним, надпись на памятнике оставили, используя баллончик с краской - как те, которыми рисуют граффити.
В свое время памятник был поврежден взрывом. В 1997 году члены организации Pērkoņkrusts пытались взорвать монумент, во время взрыва погибли два участника организации.