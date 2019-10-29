"Оккупанты" в парке Победы: начат уголовный процесс

Начат уголовный процесс по факту преступных деяний, направленных против всеобщей безопасности и общественного порядка, сообщает агентство LETA.

Напомним, надпись на памятнике оставили, используя баллончик с краской - как те, которыми рисуют граффити.

В свое время памятник был поврежден взрывом. В 1997 году члены организации Pērkoņkrusts пытались взорвать монумент, во время взрыва погибли два участника организации.