Вт, 29.10.2019
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"Оккупанты" в парке Победы: начат уголовный процесс

Надпись на памятнике в парке Победы

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Госполиция начала уголовный процесс по факту случая, когда пока что неустановленное лицо написало у подножия  памятника в парке Победы в Пардаугаве слово "оккупанты".

Начат уголовный процесс по факту преступных деяний, направленных против всеобщей безопасности и общественного порядка, сообщает агентство LETA.

Ведется следствие.

Напомним, надпись на памятнике оставили, используя баллончик с краской - как те, которыми рисуют граффити.

В свое время памятник был поврежден взрывом. В 1997 году члены организации Pērkoņkrusts пытались взорвать монумент, во время взрыва погибли два участника организации.

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