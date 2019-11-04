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Dalder.lv является платформой электронной коммерции последнего поколения, в основе которой классические объявления – бесплатная или платная информация (реклама), размещаемая пользователями вручную или в автоматическом режиме.

С размещенной информацией можно проводить различные маркетинговые акции: давать краткосрочные скидки (цифровые купоны), устраивать акции по коллективной закупке, продавать товары или услуги (в том числе в подарок). Предлагаемые платформой маркетинговые акции – это платные опции, но цена их в 2-3 раза меньше обычной рыночной стоимости. При этом они полностью меняют форму продвижения товаров и услуг в сети Интернет.

Платформа удобна в использовании, имеет приятный дизайн. На Dalder.lv реализован функционал как хорошо известный, так и инновационный – не только для Латвии, но и для всего мира. Проведенный нами анализ рынка показывает, что портал объявлений dalder.lv, предлагающий эффективные решения в таких важных категориях интернет-маркетинга, как размещение, обработка, локализация, доступность, эффективность рекламы, завоевывает признание пользователей.

Уже сейчас на портале зарегистрировано более 800 пользователей – среди них есть как частные лица, так и предприятия. Размещено более 15 000 объявлений, и эта цифра увеличивается с каждым днем.

Основные отличия Dalder.lv от конкурентов

Бизнес-модель. Основное отличие – это иное устройство, а с ним и иная бизнес-модель платформы. Большая часть игроков рынка в секторе частных и коммерческих объявлений сегодня взимает плату за размещение определенного объема информации, однако на Dalder.lv она всегда будет бесплатной. У платформы есть целый ряд дополнительных возможностей для заработка, в том числе за счет предложения расширенного функционала.

Поддержка пользователей. Компания осуществляет техническую поддержку пользователей портала во всех своих аккаунтах в социальных сетях, отвечает на звонки и эл. почту. Мы даем консультации и о том, как правильно разместить на портале информацию, и о том, как лучше организовать интернет-продажи с использованием нашей платформы. Вы найдете приятные отличия по сравнению с действующим лидером рынка.

Качество информации. Наша задача – дать ясный ответ на ваши вопросы: Где? Что? Почем? Для этого на платформе должна быть выполнена локализация (см. ниже) и созданы соответствующие разделы. В вашем распоряжении уже есть десятки тысяч разделов, и наши модераторы готовы реагировать на любые дополнительные запросы пользователей.

В задачи модераторов платформы входит также контроль над работой портала. Они должны следить за тем, чтобы пользователи размещали только релевантные объявления, соответствующие правилам портала; подтверждать поданные объявления, удостоверившись, что они размещены в соответствующей категории и на соответствующем языке. Пользователи могут регистрироваться с верификацией телефонного номера, что повышает доверие к самому пользователю и размещаемому им контенту.

Бесплатные объявления на Dalder.lv отличаются улучшенной структурой: за счет этого основные свойства товара или услуги легко воспринимаются. Автоматизированный перевод объявлений на 3 языка поможет расширить аудиторию, в том числе за счет иностранцев.

ФОТО: Publicitātes foto

Информация как сервис. Платформа dalder.lv предоставляет широкие возможности для фильтрации информации. У каждого товара или услуги есть определенные характеристики. Для их сопоставления нужна сортировка – отбор с использованием правильно подобранных, продуманных фильтров. Очень важная инновация Dalder.lv – возможность сохранения выбранных фильтров для получения извещений о новой информации, соответствующей настройкам пользователя. Это полностью меняет систему донесения информации до пользователя: он получает ее по запросу, не тратя лишнее время на поиск и отслеживание изменений.

На платформе поддерживается база данных наиболее популярных продуктов и услуг, что позволяет пользователю при размещении объявления экономить время. Не нужно расписывать полную спецификацию конкретного телефона или автомобиля - достаточно лишь указать комплектацию или дополнительное оборудование (функции). Планируется, что пользователи смогут самостоятельно дополнять базу данных (по аналогии с Википедией) с тем, чтобы наполнение ее шло быстрее.

Платформа предлагает пользователям возможность создавать и сохранять CV на 3 языках. Для создания объявления о поиске работы на основе CV нужно всего несколько секунд.

Dalder.lv планирует и в будущем предлагать пользователям всевозможные эргономичные инструменты для экономии денег и времени.

Микро-сайт. Малым и средним предприятиям, которые не могут позволить себе вкладываться в разработку и/или развитие сайта либо не понимают, как правильно это делать, мы предлагаем развиваться в сети Интернет вместе с нами. Создайте на нашей платформе бесплатный сайт, который донесет ваше предложение или ваш запрос целевой аудитории в понятной для нее форме. Забудьте о всевозможных конструкторах сайтов – они вам больше не нужны.

Локализация – детальное административно-территориальное деление. Никогда прежде в Латвии информация не была представлена с таким подробным административно-территориальным делением: у каждого края, города и городского района есть теперь своя доска рекламных объявлений. С нами вам легко узнать о том, что происходит совсем рядом. Для городов республиканского значения также доступно деление на городские районы, а для краев – на волости. Кроме того, с принятием законопроекта о реформе административно-территориального устройства территориальное деление на портале будет сразу же дополнено.

Долгосрочный характер размещения информации. Все продукты и услуги останутся на своих местах, пока вы сами их не удалите. Одновременно сохранятся и любые нацеленные на увеличение продаж маркетинговые акции – функция, которую особенно оценят специалисты по маркетингу.

Внутренняя переписка. Несмотря на то, что пользователи видят контактную информацию друг друга, и это позволяет им общаться напрямую, существует также сервис внутренней переписки (или чат). Со временем посредством онлайн-переписки можно будет получать разные полезные услуги.

Расширенный поиск. На портале размещено огромное количество информации, поэтому очень важно иметь возможность быстро ее найти через окно поиска. Вы привыкли к Google с его качественной поисковой выдачей? Мы предложим вам такое же качество!

Отзывы. На нашей платформе мы предлагаем посмотреть отзывы пользователей друг о друге, о компаниях, товарах, услугах и профессиях. Это поможет принять правильное решение. В ближайшем будущем все отзывы станут отзывами по результатам сделки – оставить комментарий можно будет только после ее завершения, что существенно повысит качество отзывов. В Латвии сегодня с этим есть проблемы.