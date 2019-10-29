212-килограммовый боец дебютировал в ММА 22-секундным нокаутом

31-летний Вильданов уже на 22 секунде нокаутировал 29-летнего Арнольда Величко весом 146 кг. Для обоих спортсменов это был дебют в октагоне.

Этот поединок побил рекорд российских ММА-шоу по суммарному весу бойцов - 358 кг на двоих. Отметим, что в UFC и других крупных профессиональных промоушенах есть ограничения для тяжёлого веса - не более 120,2 кг.