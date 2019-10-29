Вт, 29.10.2019
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Кондукторам разрешили хуже знать латышский язык

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Правительство поддержало предложение Министерства сообщения уменьшить требования по владению государственным языком для кондукторов поездов. В правила об объеме знаний государственного языка внесены соответствующие поправки.

С этим предложением выступили Минсообщения и Pasažieru vilciens, чтобы дать возможность людям со средними знаниями латышского языка работать на железной дороге.

Сейчас для кондукторов установлена первая ступень уровня С владения латышским языком, как и для руководителей предприятий и структурных подразделений, высококвалифицированных специалистов, педагогов. Поправки предусматривают снижение уровня знаний госязыка кондукторами до первой ступени уровня В, которая предусмотрена и для других должностей и профессий, связанных с оказанием услуг.

Минсоообщения указывает, что кондуктор на работе должен уметь вести простые диалоги на бытовые и профессиональные темы, кратко формулировать свое мнение, читать и понимать тематические тексты простого содержания и готовить типовые документы. Вторая ступень уровня В уже установлена для проводников и контролеров пассажирских поездов.

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