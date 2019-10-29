Кондукторам разрешили хуже знать латышский язык

С этим предложением выступили Минсообщения и Pasažieru vilciens, чтобы дать возможность людям со средними знаниями латышского языка работать на железной дороге.

Сейчас для кондукторов установлена первая ступень уровня С владения латышским языком, как и для руководителей предприятий и структурных подразделений, высококвалифицированных специалистов, педагогов. Поправки предусматривают снижение уровня знаний госязыка кондукторами до первой ступени уровня В, которая предусмотрена и для других должностей и профессий, связанных с оказанием услуг.