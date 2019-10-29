Винькеле о повышении зарплат медиков: нужны изменения в налоговой системе

Она напомнила, что 2020 год будет третьим годом подряд, когда медикам обеспечивается увеличение финансирования, в том числе для оплаты труда, и в следующем году для зарплат медиков будет дополнительно выделено 42 млн евро, хотя это меньше, чем необходимо.

По словам министра, чтобы изменить ситуацию, правительство и Сейм должны своевременно начать дискуссию об изменениях в налоговой системе, потому что с нынешним процентом налоговых поступлений 30,7% от внутреннего валового продукта повысить зарплаты в желаемом объеме будет невозможно.

На вопрос, существует ли на фоне заявленной медиками акции протеста возможность того, что в бюджете будут все же найдены дополнительные средства для зарплат медицинских работников, министр ответила, что не хочет "поддерживать миф" о радикальных изменениях в бюджете.