Вт, 29.10.2019
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Винькеле о повышении зарплат медиков: нужны изменения в налоговой системе

Илзе Винькеле

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Без изменений в налоговой системе невозможно обеспечить дополнительное финансирование для медицины, заявила во вторник журналистам министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она напомнила, что 2020 год будет третьим годом подряд, когда медикам обеспечивается увеличение финансирования, в том числе для оплаты труда, и в следующем году для зарплат медиков будет дополнительно выделено 42 млн евро, хотя это меньше, чем необходимо.

По словам министра, чтобы изменить ситуацию, правительство и Сейм должны своевременно начать дискуссию об изменениях в налоговой системе, потому что с нынешним процентом налоговых поступлений 30,7% от внутреннего валового продукта повысить зарплаты в желаемом объеме будет невозможно.

На вопрос, существует ли на фоне заявленной медиками акции протеста возможность того, что в бюджете будут все же найдены дополнительные средства для зарплат медицинских работников, министр ответила, что не хочет "поддерживать миф" о радикальных изменениях в бюджете.

Говоря о предстоящей встрече с министром финансов Янисом Рейрсом и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, Винькеле выразила удовлетворение тем, что премьер заинтересован участвовать в решении проблем здравоохранения.

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