Непальский альпинист улучшил рекорд по покорению 14 высочайших вершин

14 самых высоких вершин, высота которых превышает 8000 метров, Пуржа закончил во вторник в Китае в 8:59 по местному времени.

На странице в Facebook альпинист написал - "Миссия выполнена!".

Пержа, бывший гурха - член непальской бригады британской армии, - был известен своим бесстрашием, кроме того, он являлся и сотрудником спецотряда морских сил.

Путь к рекорду в Непале альпинист начал с покорения Аннапурны, Даулагири, Канчана, Эвереста, Лодзи и Макалы в течение месяца.

Когда я впервые рассказал о своей цели, "все смеялись надо мной", - сказал в интервью в Катманду Пурха агентству AFP, когда он ждал разрешения от Китая штурмовать Шишабангму. Он сказал, что хочет воодушевить новые поколения непальских альпинистов на улучшение своего рекорда.

Рекорд Пурхе еще нужно утвердить, хоть в его распоряжении и есть выданные Непалом и Пакистаном сертификаты. Кроме того, он подаст заявку в книгу рекордов Гиннесса, сообщили организаторы экспедиции.