Видео: Топ-модели обнажили грудь во время матча, чтобы отвлечь игрока

Минувшей ночью в Главной лиге бейсбола (MLB) состоялся матч между "Вашингтон Нэшионалс" и "Хьюстон Астрос", во время которого произошёл занимательный эпизод - две болельщицы оголили грудь, чтобы отвлечь подающего питчера.
Видео: Instagram-модели отвлекают бейсболиста от подачи
MLB не осталась в восторге от подобного "трюка" и девушек наказали пожизненным запретом на посещение соревнований. Об этом в своём Twitter сообщила одна из девушек - Юлия Роуз, прикрепив официальный бланк MLB с уведомлением о запрете на посещение мероприятий под эгидой организации.
Shit. pic.twitter.com/8YepMP4eA1— Julia Rose (@JuliaRose_33) October 28, 2019
Другая девушка по имени Лорен Саммер позже объяснила, зачем они обнажили грудь во время бейсбольного матча. Девушки подняли футболки, чтобы зрители заметили логотип журнала Shagmag. Кроме того, Саммер объяснила, что доходы от продажи журнала пойдут на оплату медицинских счетов женщин с раком груди.
Позже выяснилось, что девушки являются Instagram-моделями и судя по их профилям в социальной сети, они не особо стесняются "удивлять" и демонстрировать своё тело.