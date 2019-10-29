Вт, 29.10.2019
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Видео: Топ-модели обнажили грудь во время матча, чтобы отвлечь игрока

Минувшей ночью в Главной лиге бейсбола (MLB) состоялся матч между "Вашингтон Нэшионалс" и "Хьюстон Астрос", во время которого произошёл занимательный эпизод - две болельщицы оголили грудь, чтобы отвлечь подающего питчера.

Видео: Instagram-модели отвлекают бейсболиста от подачи

MLB не осталась в восторге от подобного "трюка" и девушек наказали пожизненным запретом на посещение соревнований. Об этом в своём Twitter сообщила одна из девушек - Юлия Роуз, прикрепив официальный бланк MLB с уведомлением о запрете на посещение мероприятий под эгидой организации.

Другая девушка по имени Лорен Саммер позже объяснила, зачем они обнажили грудь во время бейсбольного матча. Девушки подняли футболки, чтобы зрители заметили логотип журнала Shagmag. Кроме того, Саммер объяснила, что доходы от продажи журнала пойдут на оплату медицинских счетов женщин с раком груди.

Позже выяснилось, что девушки являются Instagram-моделями и судя по их профилям в социальной сети, они не особо стесняются "удивлять" и демонстрировать своё тело.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

where we going?

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finally able to be myself 😈

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Happy Friday! Ask me would you rather questions 😛

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On vacation time...🌴

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Summer Sale! Jeans are half off 👖

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When your crush is walking by so you try to act natural 💃🏻

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What is your absolute favorite meal? Mine is Pad Thai 🤤🥢

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Real best friends give each other a hand 🖐🏻 @its_juliarose

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