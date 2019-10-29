Видео: Топ-модели обнажили грудь во время матча, чтобы отвлечь игрока

Видео: Instagram-модели отвлекают бейсболиста от подачи

MLB не осталась в восторге от подобного "трюка" и девушек наказали пожизненным запретом на посещение соревнований. Об этом в своём Twitter сообщила одна из девушек - Юлия Роуз, прикрепив официальный бланк MLB с уведомлением о запрете на посещение мероприятий под эгидой организации.

Другая девушка по имени Лорен Саммер позже объяснила, зачем они обнажили грудь во время бейсбольного матча. Девушки подняли футболки, чтобы зрители заметили логотип журнала Shagmag. Кроме того, Саммер объяснила, что доходы от продажи журнала пойдут на оплату медицинских счетов женщин с раком груди.