Самолетам Airbus A220 приказано летать медленнее из-за инцидентов с разваливающимися двигателями

За последние четыре месяца с этими двигателями случились три инцидента — в июле, сентябре и октябре. Все они пришлись на рейсы авиакомпании Swiss между Женевой и Лондоном. Во всех трех случаях от двигателей отваливались части прямо во время полета, вынуждая пилотов совершать экстренную посадку. При этом ни один из регуляторов не останавливал полеты A220 или лайнеров с двигателями Pratt & Whitney.